میرجلیلی: جامعه ورزش ۵۵۰۰ شهید تقدیم انقلاب کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی میرجلیلی رئیس بسیج ورزشکاران در مراسم تقدیر از خانواده شهدای ورزشکار جنگ رمضان که امروز (سه شنبه اول اردیبهشت) با حضور احمد دنیامالی وزیر ورزش در قطعه ۴۲ بهشت‌زهرا(س) برگزار شد، گفت: اداره ورزش و جوانان تهران در موضوع تجلیل و تکریم مقام شامخ شهدای ورزشکار جنگ رمضان نقش سازنده ای داشت.

وی تصریح کرد: جامعه ورزش افتخار دارد که نزدیک به ۵۵۰۰ شهید ورزشکار تقدیم انقلاب کرده است.

میرجلیلی یادآور شد: این آمار به ترتیب ۵ هزار شهید ورزشکار در جنگ تحمیلی دفاع مقدس، ۱۳۵ شهید در دفاع از حرم آل الله، ۱۰۵ شهید در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و بیش از ۲۲۰ شهید در جنگ تحمیلی رمضان است.

رئیس بسیج ورزشکاران با بیان اینکه شهدای ورزشکار انقلاب اسلامی در بخش بانوان نیز بیش از ۳۵ نفر هستند، تاکید کرد: جامعه ورزش کشور، روز اول اردیبهشت ماه را به نام روز شهدای ورزشکار نامگذاری می کند.

میرجلیلی گفت: میدان ورزش فقط میدان مدال آوری و سکو نیست بلکه میدان ایثار و تقوا است.

