«کلمه» مردم را به روایت ایستادگی فراخواند

به گزارش خبرنگار مهر، مجله «کلمه» با انتشار فراخوانی از مخاطبان خود خواسته است تا مشاهدات و برداشتهایشان از حضور مردم در صحنه را در قالب جملاتی کوتاه ارسال کنند.
در متن این فراخوان، با اشاره به تداوم حضور شهروندان در خیابانها طی بیش از سی شب گذشته، از «ایستادگی و مقاومت» بهعنوان ویژگی برجسته این روزها یاد شده و تأکید شده است که نشانههای این حضور در نقاط مختلف کشور قابل مشاهده است. این روایت، همزمان به نقش نیروهای میدانی نیز اشاره کرده و از تداوم فعالیت آنها بدون نشانهای از خستگی سخن گفته است.
مجله «کلمه» از مخاطبان خواسته است تجربه زیسته خود از این روزها را با تمرکز بر حضور مردم در میدان و خیابان، در قالب تکجملههایی کوتاه ثبت و ارسال کنند. هدف از این اقدام، گردآوری مجموعهای از روایتهای مردمی عنوان شده که بتواند تصویری نزدیکتر از فضای اجتماعی این روزها ارائه دهد.
بر اساس اعلام منتشرشده، علاقهمندان میتوانند جملات خود را برای انتشار، از طریق پیامرسانهای «بله» یا «تلگرام» به شناسه @Kalameadmin ارسال کنند.
