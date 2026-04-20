به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات بازدید کرد و با کارکنان به گفتوگو نشست.
صالحی ضمن تسلیت به مناسبت شهادت رهبر فرزانه انقلاب اسلامی، گفت: فرصت مغتنمی است که در روزهای ابتدایی سال نگاهی به عملکرد سال گذشته داشته باشیم و چشماندازی نسبت به سال پیشِرو و شرایطی که کشور با آن مواجه است ترسیم کنیم.
وی افزود: نقاط قوت پژوهشگاه روشن است و طبعاً نیازی نیست به آنها بپردازیم، البته باید اهتمام داشت این مزیتها در رقابت با رقبایی که پدید آمدهاند از دست نرود.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه ضرورت دارد نقاط ضعف موجود را شناسایی و جبران کنیم، گفت: یکی از حوزههای مهم، بخش پیمایشهای ملی است و جزو مزیتهای پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات محسوب میشود.
وی با اشاره به برخی چالشهای موجود افزود: البته همیشه فاصلهای میان زیرساختهای موجود، انتظارات مطرحشده و منابع قابل دسترس وجود دارد اما تا حد امکان باید از فرصتهای ایجادشده برای وزارت فرهنگ و پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات حداکثر استفاده را ببریم.
صالحی گفت: مهم این است که فهرستی روشن از موضوعات که اهمیت دارند تهیه کنیم و سپس بررسی به عمل آوریم تا دریابیم با امکانات موجود چطور میتوانیم این مقدورات را به نیازها و مطلوبها نزدیکتر کنیم.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: به نظر من در برخی محورها ضعفهایی داشته و همچنان داریم که برای رفع آنها نیازمند تلاش بیشتری هستیم.
وی با اشاره به موضوع هنر افزود: نهادهای مختلفی در حوزه فرهنگ فعالیت میکنند (هدف این نیست که بگوییم نباید کار کرد) اما حوزه هنر جزو حوزههایی است که محورهای مهم و مورد نیاز پژوهشی در آن است؛ از پژوهشهای نظری گرفته تا راهبردی، کاربردی و میدانی.
صالحی گفت: متکفل این حوزه هم وزارت فرهنگ است و شاید یکی از انتظارات این بوده است که وزارت فرهنگ همراه با پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات پیشگامِ برخی از موضوعات زیر شاخه هنر باشند.
وی افزود: از موسیقی گرفته تا هنرهای نمایشی، هنرهای تجسمی، سینما و دیگر عرصههای هنری هرکدام نیازمند توجه و فعالیت هدفمند پژوهشی هستند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: در حوزه های میدانی هم نیازهای زیادی است؛ آیا میتوانیم دادههای علمی درمورد ذائقه اجتماعی را به فعالان هنری و سینماگران منتقل کنیم؟ با مروری بر کارهای پژوهشگاه در سالهای گذشته احساس میکنم حوزه هنر نیازمند یک عزم و همت مضاعف است چراکه مسائل آن فراوان، اثرگذاریاش چشمگیر و در عین حال سهم پژوهشهای بومی در این عرصه اندک بوده است.
وی افزود: محور مهم دیگر ، فناوریها در حوزه فرهنگ و هنر و ارتباطات است که در دهههای اخیر با سرعتی شگرف حرکت کردهاند (از تولید و توزیع تا اثرگذاری بر مصرف فرهنگی) و طبیعتاً سرعتِ زیادِ تحولات، ضرورت پژوهشهای مؤثرتر و بیشتر را دوچندان میکند.
صالحی گفت: از این منظر، شاید لازم باشد بازخوانی جامعی از دستاوردهای پژوهشگاه در سه دهه گذشته انجام دهیم تا حوزههای نیازمند تلاش مضاعف شناسایی شوند؛ تقویت این نقاط بهطور طبیعی بر منابع انسانی، ساختار سازمانی، بودجه و ... تأثیرگذار خواهد بود.
وی با تأکید براینکه نکته دوم حرکت در جهت همراستایی بیشتر با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است، افزود: پژوهشگاههایی که به وزارتخانه ها متصل هستند صرفا پژوهشگاه نیستند و به نحوی مسئولیتهای وزارتخانه را به دوش میکشند و با این نگاه تاسیس شدند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خاطرنشان کرد: خوشبختانه در سال گذشته با اصلاحات صورت گرفته از لحاظ ساختاری گامهایی به جلو برداشتهایم و تاحدی توانستهایم مشکلات را برطرف کنیم.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه به برخی از دغدغهها و چالشهایِ پیشرویِ این مسیر اشاره کرد که بایستی در رفع آن کوشید وی افزود: زمانی که معاونتها از پژوهش دور میشوند ممکن است که مجموعهای کارگزار به وجود آید و ذهن علمیِ آن کمرنگ شود و این اقدام موجبات اضمحلال بخشهای اجرایی را فراهم آورد و باید برای حل این چالش راهکاری اندیشید.
وی افزود: از طرفی گاهی برداشتِ مجریان این است که نهادهای پژوهشی نگاهی انتزاعی به میدان دارند و واقعیات آن را در نمییابند و باید برای آن هم چارهاندیشی کرد.
صالحی گفت: فهرستی از این دغدغهها ناظر به وظایف پژوهشگاه در مورد. نیازهای وزارت فرهنگ را میتوان تهیه کرد و باید برای حل این چالشها چارهاندیشی و تا حد امکان آنها را برطرف کرد.
وی با اشاره به افزایش نقش مرجعیت بخشی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات در سیاستگذاری گفت: برای پرداختن به این چالش قرار شد دبیرخانه شورای هنر در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات قرار بگیرد و ظرفیتی از این طریق حاصل شد که باید از آن بهره برد؛ توجه به نقاطی که میتواند تاثیر گذاریِ کلانی در سیاستگذاری فرهنگی داشته باشند و پیدا کردن محل اتصال پژوهشگاه با آنها یکی از مسیرهایی است که میتواند ما را در حل این چالش کمک کند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: تمام موضوعات، آثار و کتب و همای و نشست باید براساس این نگاه تهیه شود که کدام نهادهای سیاستگذاری میتوانند مصرف کننده آن باشند و از نگاههای آنان برای تکمیل اثر استفاده کنیم.
وی یادآور شد: یکی از نقدها این است که در پیمایشهای صورت گرفته صرفا داده را عرضه میکنیم و از تحلیل و سیاستگذاری مبتنی بر داده غافل هستیم که باید برای رفع آن بیشتر تأمل کنیم و طبعا همین کار سهم پژوهشگاه را در مرجعیت افزایش می دهد.
صالحی گفت: مسئله دیگر مربوط به استانها میشود، عملا نقش استانها در پژوهش به گونهای که انتظار میرود برجسته نیست و به مدلی برای بهرهوری از استانها در تولید، توزیع و مصرف پژوهشها نیاز داریم چراکه بخش قابل توجهی از جمعیت کشور خارج از تهران زندگی میکنند و باید از این ظرفیت بیشتر بهره برد.
وی به نقش دیگری که از پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات انتظار میرود اشاره کرد و افزود: متناسب با بحرانهای اجتماعی نیز باید نقش آفرینی کنیم و نباید صرفا به پژوهشهای دراز مدت و میان مدت بپردازیم این اقدامات در بزنگاهها اهمیت زیادی دارند و میتوانند تاثیرگذار باشند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه باید برای جنگ رمضان و بعد از آن نیز پژوهش صورت بگیرد، گفت: در این مسیر میتوان به صیانت از ظرفیتهای خلق شده در پنجاه روز گذشته و یا گوشزد مخاطراتی که دستاوردهای فرهنگی و اجتماعی را میتوانند به خطر بیندازد، پرداخت.
