برنامه خواندن «حال خوب» کلید خورد

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس این اطلاعیه، مهلت ثبت سفارش برای شرکت در این برنامه تا دهم اردیبهشت تعیین شده و خوانش کتاب از نوزدهم اردیبهشت آغاز میشود. این برنامه تا پنجم خرداد ادامه دارد و شرکتکنندگان طی ۱۸ روز، روزانه بین ۲۰ تا ۴۰ دقیقه به مطالعه کتاب اختصاص میدهند.
در کنار مطالعه روزانه، برای هر بخش پادکستی شامل خلاصه همان قسمت نیز در نظر گرفته شده تا افرادی که امکان مطالعه متن را ندارند، بتوانند محتوای برنامه را دنبال کنند. همچنین در پایان هر روز، سوالاتی از محتوای مطالعهشده مطرح میشود که در نهایت بهصورت تجمیعی در یک آزمون مورد استفاده قرار میگیرد.
زمان برگزاری آزمون و مسابقه نهایی نهم خرداد اعلام شده و قرار است به نفرات برتر این رقابت جوایزی اهدا شود.
برگزارکنندگان این برنامه همچنین اعلام کردهاند نسخه چاپی و رنگی تقویم خوانش در مرسولههای ارسالی به شرکتکنندگان قرار خواهد گرفت. علاقهمندان برای ثبتنام و دریافت اطلاعات بیشتر میتوانند از طریق این لینک اقدام کرده یا با شناسه پشتیبانی @poshtyban_R_ac در ارتباط باشند.
نظر شما