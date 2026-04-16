به گزارش خبرگزاری مهر، این کتابخانهها در سراسر کشور در قالب پیک امید به مناطق مختلف میروند تا پیام امید و ایستادگی را به کودکان و نوجوانان این مناطق منتقل کنند.
پیک امید و پیروزی در سمنان
غرفه کتابخانه سیار کانون سمنان با عنوان «پیک امید و پیروزی» در تجمعهای شبانه اقتدار ملی در معراج شهدای این شهر برپا شد. در این برنامه، مربیان کانون با اجرای فعالیتهایی نظیر نقاشی، ساخت موشکهای کاغذی و اهدای پرچم، به ارائه خدمات فرهنگی و هنری به کودکان و خانوادهها پرداختند.
کتابخانه سیار روستایی دامغان با حضور در تجمعهای شبانه «شبهای اقتدار»، برنامههای فرهنگی و هنری متنوعی را برای کودکان و نوجوانان اجرا کرد. در این برنامه که با استقبال گسترده خانوادهها روبرو شد، فعالیتهایی نظیر نقاشی و طراحی پرچم روی صورت کودکان با هدف ایجاد نشاط و پیوند نسل جدید با رویدادهای اجتماعی و ملی انجام شد.
کتابخانه سیار شهری سمنان با همراهی مدیرکل و کارشناسان کانون، در مراسم «شبهای اقتدار» برنامههای متنوع فرهنگی و هنری اجرا کرد. این فعالیتها شامل ایستگاه نقاشی، ساخت فرفره و اهدای پرچم بود که با هدف ایجاد فضای نشاطآور و آموزشی برای کودکان و نوجوانان و تقویت پیوند آنها با مناسبتهای ملی برگزار شد.
کتابخانه سیار روستایی شاهرود در این استان با هدف ایجاد نشاط و عدالت فرهنگی، برنامههای متنوعی از جمله نمایش عروسکی، قصهگویی و کارگاه کاردستی را برای کودکان و نوجوانان اجرا کرد. این رویداد که با استقبال گسترده خانوادهها روبهرو شد، با فعالیتهای جذابی مثل ساخت بادبادک، شبی خاطرهانگیز و آموزشی را در تجمعات مردمی رقم زد.
کتابخانه سیار روستایی سرخه در این استان نیز با هدف ترویج کتابخوانی و نشاط فرهنگی، در جمع هیئت رزمندگان سیدالشهدا حضور یافت. در این برنامه نیز فعالیتهایی نظیر اهدای کتاب و پرچم و برگزاری مسابقه هیجانانگیز دارت اجرا شد که با استقبال گرم نوجوانان و خانوادهها همراه بود.
کتابخانه سیار روستایی میامی هم با حضور در روستای کلاته اسد، مجموعهای از فعالیتهای فرهنگی شامل کارگاه نقاشی، ساخت کاردستی موشک و امانت کتاب را در محل مسجد روستا برگزار کرد. این برنامه با هدف برقراری عدالت فرهنگی و تقویت خلاقیت کودکان روستایی اجرا شد و با استقبال پرشور اعضا و خانوادههای این منطقه از استان سمنان همراه بود.
پیک پیروزی کانون خراسان جنوبی در تجمعهای شبانه
مراکز کانون پرورش فکری خراسان جنوبی در قالب «پیک پیروزی»، با حضور فعال در تجمعهای شبانه اقتدار ملی، برنامههای فرهنگی ویژهای را برای کودکان و نوجوانان اجرا کردند. این حضور با هدف همراهی با جریان اقتدار ملی و ایجاد فضایی شورانگیز و آموزشی همراه بود.
کتابخانههای سیار همدان در تجمعهای مردمی
مربیان و کارشناسان کانون پرورش فکری همدان هم با حضور و همراهی مستمر کتابخانههای سیار، ۴۵ شب در تجمعهای مردمی میدان امام و روستاها، به ارائه خدمات متنوع فرهنگی و هنری پرداختند. این حضور پررنگ با هدف همراهی با مردم و غنیسازی اوقات کودکان و نوجوانان در این تجمعات صورت گرفته است.
پیک امید یاسوج در روستاها
مربی کانون پرورش فکری یاسوج هم در قالب طرح «پیک امید»، با حضور در روستای آباده لوداب، کارگاههای نقاشی و سفالگری را برای کودکان برگزار کرد. این برنامه با محوریت گرامیداشت اربعین رهبر شهید و شهدای کودک، بستری برای شکوفایی خلاقیت و جبران خلأ مراکز فرهنگی در این منطقه فراهم آورد.
ایستگاه کتابخوانی خانگی مربیان سیار کانون اصفهان
مربیان کانون پرورش فکری استان اصفهان در مراکز پستی و کتابخانههای سیار فریدونشهر، اصفهان و کاشان، همزمان با روزهای حماسه و ایثار، ایستگاههای کتابخوانی خانگی برپا کردند.
این طرح با هدف حفظ جریان مطالعه و ایجاد نشاط برای کودکان و نوجوانان در شرایط ویژه کشور، امکان امانت کتاب و دسترسی آسان به فعالیتهای فرهنگی را در مقابل منازل اعضا فراهم کرده است.
کتابخانههای سیار کانون فارس در روستاها و موکبها
کتابخانه سیار کانون جهرم نیز با حضور در روستاهای چدروئیه و یوسفآباد، مجموعهای از برنامههای فرهنگی مانند شعرخوانی، معرفی کتاب و کارگاه ساخت موشک کاغذی را برای دانشآموزان اجرا کرد. این برنامه که با ادای احترام به دانشآموزان شهید حادثه میناب همراه بود، با هدف گسترش عدالت فرهنگی و تقویت خلاقیت و مهارتهای مهارتی کودکان روستایی برگزار شد.
کتابخانه سیار کانون رستم با برپایی موکب فرهنگی، فعالیتهای متنوعی نظیر ساخت کاردستی، نقاشی و مسابقات فرهنگی را برای کودکان و نوجوانان اجرا کرد. از بخشهای ویژه این برنامه، ساخت نمادین موشک و نگارش دلنوشته روی کارتپستالهای مزین به تصاویر شهدای دانشآموز بود که با هدف ترویج فرهنگ مقاومت و تقویت خلاقیت شرکتکنندگان برگزار شد.
کاروان پیک امید کتابخانههای سیار در لرستان
کاروان کتابخانههای سیار کانون لرستان با هدف تحقق عدالت فرهنگی، به روستای عشایری «درهباغ» پلدختر سفر کرد و برنامههایی چون قصهگویی، کتابخوانی و بازیهای گروهی را برای کودکان این منطقه اجرا کرد.
کتابخانه سیار البرز در ستاد جنگ قرارگاه کودک
«ستاد جنگ قرارگاه کودک» استان البرز با همراهی کتابخانهی سیار، برنامههای فرهنگی و مهارتی متنوعی از جمله نقاشی و بازیهای گروهی را برای کودکان مناطق آسیبدیده اجرا کرد.
عضویت در کتابخانههای سیار کانون هرمزگان
طرح «پیک امید» کانون هرمزگان با هدف ترویج عدالت آموزشی، برنامههای متنوعی از جمله کارگاه نجوم، ساخت کاردستی منظومه شمسی و آموزش اوریگامی را در محله مسجد سلمان فارسی بندرعباس برگزار کرد. در این رویداد که با بازیهای بومی و محلی همراه بود، فرآیند عضویت در کتابخانه و امانت کتاب نیز برای کودکان و نوجوانان این منطقه کمبرخوردار انجام شد.
نظر شما