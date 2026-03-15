به گزارش خبرگزاری مهر، در پی تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا به خاک ایران در نهم اسفندماه ۱۴۰۴ که با ایستادگی و پاسخ قاطع کشور همراه شد، ملت ایران در سوگ شهادت حضرت آیتالله سید علی خامنهای(رضواناللهعلیه)، دانشآموزان دبستان شجره طیبه، جمعی از فرماندهان و هموطنان نشست. در همین راستا و همزمان با انتخاب آیتالله سیدمجتبی خامنهای بهعنوان سومین رهبر انقلاب اسلامی، نهاد کتابخانههای عمومی کشور مجموعهای از برنامههای فرهنگی را در سطح کتابخانههای سراسر کشور برنامهریزی و اجرا کرد.
هدی رضایی بدر؛ سرپرست ادارهکل ترویج کتابخوانی و امور فرهنگی نهاد، با اشاره به فعالیتهای انجامشده در این مدت بیان کرد: از شروع جنگ رمضان تا به امروز، در مجموع ۹۶۱ اقدام فرهنگی توسط کتابخانههای عمومی کشور طراحی و اجرا شده است.
وی با اشاره به تنوع این برنامهها از برگزاری محافل ادبی و قرآنی، اجرای پویشهای فرهنگی، سوگواره ها، نشستهای کتابخوان، جلسات مطالعاتی و شعرخوانی، مسابقات کتابخوانی، برپایی نمایشگاههای موضوعی کتاب و رویدادهای ویژه کودکان و نوجوانان در این ایام خبر داد.
رضایی بدر درباره محورهای محتوایی این برنامهها گفت: معرفی کتاب و ارائه سیر مطالعاتی با تمرکز بر آثار تقریظی مقام معظم رهبری(ره)، بررسی ابعاد شخصیتی و زندگی ایشان، تاریخ معاصر ایران و محور مقاومت، بخش عمدهای از این برنامهها را دربر میگرفت و پویشهای فرهنگی نظیر «در سوگ رهبر شهید وطنم»، «قائد امت»، «ایران همدل»، «رهبر کتابدوست ما»، «تا پای جان برای ایران»، «مینگارم برای ایران»، «صدای وطن»، «ایرانیترین مرد»، «رهبر شهیدم» و «امام شهید» و ... در این ایام با استقبال ویژه مخاطبان روبهرو شد.
سرپرست ادارهکل ترویج کتابخوانی نهاد در ادامه با اشاره به دیگر فعالیتهای این بازه زمانی، افزود: برگزاری محافل انس با قرآن کریم و هدیه ثواب آن به روح رهبر شهید، خاطرهنگاری از دیدارهای سالانه رهبر فقید انقلاب با شاعران و حضور ایشان در نمایشگاههای بینالمللی کتاب، ارسال پیامهای تسلیت و اعلام بیعت کتابداران استانهای مختلف با سومین رهبر انقلاب اسلامی و حضور همکاران و کتابداران در حاشیه راهپیمایی روز جهانی قدس از دیگر برنامههای نهاد در این ایام بود.
وی همچنین با اشاره به نقش فرهنگی کتابخانهها در شرایط خاص کشور بیان کرد: کتابخانههای عمومی کشور در روزهای حساس و شرایط جنگی اخیر نیز تلاش کردند ضمن حفظ خدماترسانی به اعضا و مراجعان، فعالیتهای فرهنگی خود را متوقف نکنند. برگزاری برنامههای فرهنگی، نشستهای کتابخوانی، جلسات هماندیشی و محافل ادبی در این ایام، جلوهای از همراهی جامعه کتابداری با مردم و تداوم جریان فرهنگ و کتابخوانی در کنار روحیهبخشی اجتماعی بود.
رضایی بدر در پایان با اشاره به خلق آثار ادبی توسط دبیران و اعضای محافل ادبی فعال در کتابخانه های عمومی کشور، گفت: محافل ادبی وابسته به نهاد کتابخانههای عمومی کشور نیز با برگزاری نشستهای متعدد شعرخوانی به استقبال حوادث اخیر رفتند. جمع گستردهای از شاعران استانی و همچنین اعضای کتابخانههای عمومی سراسر کشور با حضور در این محافل، اشعار تازهای در رثای رهبر شهید انقلاب، شهدای دانشآموز میناب و سرداران شهید سرودند و قرائت کردند. با توجه به کثرت آثار سرودهشده در این ایام، بر اساس برنامهریزیهای انجامشده مقرر است مجموعهای از اشعار سرودهشده توسط شاعران، کتابداران و اعضای کتابخانههای عمومی کشور گردآوری، تدوین و در قالب یک مجموعه شعر منتشر و روانه بازار نشر شود.
