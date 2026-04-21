کتاب «بزغاله‌ عینکی» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این مجموعه داستان کوتاه که با تمرکز بر تقویت حواس کودکان، بهویژه حس شنوایی طراحی شده، با قطع رحلی و برای گروه سنی ۷ سال به بالا (نوخوان) روانه بازار کتاب شده است.
کتاب «بزغاله عینکی» که با شمارگان ۲هزار نسخه به چاپ رسیده است، شامل داستانهای متنوعی از جمله نمکدان خوابالو، کلاه بازیگوش، بنگ بنگ، سوراخ ترسو، فیلوی عطسه شیپوری، سایه درخت، خانه، سنگ پشت دوقلو، چکمهای که یک لنگه داشت، خونه خاله کدوم وره؟ است.
از دیگر داستانهای موجود در این مجموعه میتوان به کلاه سبیلو، مورچه و کفشدوزک، چکهای که خانه نداشت، درو کره الاغ، ستاره، عکس عنکبوت، قصه خندهدار، بزغاله عینکی، دریایی که ماهی نداشت، تیک تاک و قایم باشک نیز اشاره کرد.
داستان اصلی کتاب، ماجرای بزغالهای است که با عینک خود جهان را متفاوت میبیند؛ گاهی همه چیز را بزرگ و گاهی همه چیز را کوچک مییابد. این تفاوت در دیدگاه، ماجراهای هیجانانگیز و چالشبرانگیزی را برای او رقم میزند که در قالب داستانی جذاب برای کودکان روایت شده است.
علاقهمندان میتوانند این کتاب را با قیمت ۲۰۰هزار تومان از سایت فروش محصولات کانون پرورش فکری یا فروشگاههای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در سراسر کشور تهیه کنند.
