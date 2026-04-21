توقیف موتور سنگین ۱۰ میلیاردی قاچاق در فریدونکنار 

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمود حسین زاده اظهار کرد: ماموران این فرماندهی، حین کنترل وسایل نقلیه در یکی از محورهای مواصلاتی به یک دستگاه موتور سنگین مشکوک و جهت بررسی وارد عمل شدند.

وی افزود: راکب موتور بدون توجه به هشدارهای پلیس اقدام به متواری شدن از محل کرد که پس از طی مسافتی با سرعت عمل و هوشیاری مأموران، موتور متوقف و در بررسی های انجام شده، موتور توقیفی قاچاق و فاقد هرگونه مدارک قانونی و معتبر گمرکی بود.

فرمانده انتظامی شهرستان فریدونکنار اظهار داشت: ارزش موتور سنگین توقیفی برابر اعلام کارشناسان، بالغ بر ۱۰ میلیارد ریال برآورد شد.

سرهنگ حسین زاده تصریح کرد: در این راستا پرونده تشکیل و متهم جهت انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.