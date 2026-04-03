۱۴ فروردین ۱۴۰۵، ۲۰:۲۷

توقیف موتور سنگین قاچاق با ارزش ۳۰ میلیارد ریال در نوشهر

نوشهر - فرمانده انتظامی نوشهر  از توقیف ۴ دستگاه موتورسیکلت سنگین غیرمجاز به ارزش بیش از  ۳۰ میلیارد ریال توسط پلیس آگاهی  آن شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حجت نورانی گفت: در پی دریافت گزارشات مردمی تردد موتور سیکلت های غیر مجاز و پرسروصدا و تصادفات مرگبار در محور های اصلی که موجب سلب آسایش ساکنین منطقه میشود ، پیگیری موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران آگاهی این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پس از بررسی های به عمل آمده و هماهنگی قضائی در بازرسی از محل های مورد نظر، ۴ دستگاه موتورسیکلت سنگین غیرمجاز را کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان نوشهر با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش موتورسیکلت های توقیف شده را بالغ بر بیش از ۳۰ میلیارد ریال اعلام کرده اند، اظهار داشت: پرونده موتورسیکلت های توقیفی برای اقدامات قانونی به مرجع قضایی ارسال شد.

سرهنگ نورانی در خاتمه از مردم خواست: به منظور برقراری امنیت اجتماعی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز با پلیس همکاری کرده و هرگونه اطلاعات و اخباری در مورد مسائل امنیتی و انتظامی را به مرکز فوریت های پلیسی 110 اعلام دارند.

