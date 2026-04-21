۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۳۵

گلزار شهدای دهبارز معطر به حضور خادمان رضوی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، گلزار شهدای دهبارز صبح امروز میزبان آیین استقبال از کاروان خادمان حرم مطهر امام رضا(ع) شد.

در این مراسم که با حضور پرچم متبرک رضوی برگزار شد، قبور مطهر شهدا عطرآگین گردید و خانواده‌های شهدای جنگ رمضان نیز حضور یافتند.

گفتنی است؛ دیدار با جانباز جنگ رمضان، حرکت کاروان خودرویی رضوی در سطح شهر، عیادت از بیماران و تجلیل از کادر درمان، حضور در کارگاه صنعتی و گفت‌وگو با فعالان آن، دیدار با بسیجیان، برگزاری اجتماع دهه‌نودی‌ها و جشن مردمی، دیدار با پاکبانان شهرداری، اجتماع مردمی رضوی، اجتماع محوری امام‌رضایی‌ها و در ادامه دیدار با امدادگران هلال‌احمر. این برنامه‌ها در فضای معنوی با حضور خادمان رضوی و استقبال پرشور مردم رودان برگزار می شود.

