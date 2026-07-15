به گزارش خبرنگار مهر، صد و سی و هفتمین اجتماع مردمی «نحن منتقمون» شامگاه چهارشنبه ۲۴ تیرماه با حضور اقشار مختلف مردم در شهرستان سرپل‌ذهاب برگزار می‌شود.

این برنامه با برپایی کاروان بزرگ خودرویی از ساعت ۲۱:۳۰ از مقابل حرم مطهر احمد بن اسحاق (ره) آغاز خواهد شد و شرکت‌کنندگان در قالب این کاروان در مسیر تعیین‌شده حرکت خواهند کرد.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، اجتماع اصلی شرکت‌کنندگان نیز از ساعت ۲۲ در محل حرم مطهر احمد بن اسحاق (ره) برگزار می‌شود.

این آیین با هدف تجدید میثاق با آرمان‌های انقلاب اسلامی، گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و اعلام همبستگی مردمی برگزار خواهد شد.

برگزارکنندگان از عموم مردم شهرستان سرپل‌ذهاب دعوت کرده‌اند با حضور در این اجتماع و کاروان خودرویی، در این برنامه مردمی و فرهنگی مشارکت کنند.