۸۰۰ پروژه عمرانی در مازندران در حال اجرا است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی پیش از ظهر سه شنبه با بازدید از پروژههای شهرستان بهشهر اعلام کرد: حدود ۸۰۰ پروژه عمرانی در سطح استان در حال اجرا هستند و هیچ وقفهای در روند اجرا مشاهده نمیشود.
استاندار مازندران روند پیشرفت پروژههای عمرانی را بررسی کرد و از پل شهیدان کشاورزیان، تصفیهخانه بهشهر و شهرداری خلیلشهر بازدید کرد و تأکید کرد که پروژهها با پیشرفت خوب و قابل توجهی در حال اجرا هستند و بهرهبرداری از پل تا پایان سال پیشبینی شده است.
استاندار با اشاره به تعداد ۸۰۰ پروژه در سطح استان گفت: «تمام پروژهها با قوت در حال اجرا هستند و هیچ وقفهای در روند اجرا حتی در ایام جنگ رمضان رخ نداده است.
تصفیهخانه بهشهر به وسعت ۱۰ هکتار مشکلاتی داشت که احصا و برای حل آنها منابع لازم تخصیص داده میشود. در شهرداری خلیلشهر نیز مسائل مربوط به بلوارها، آسفالت معابر و تجهیزات خدمات شهری بررسی شد تا اقدامات لازم برای آبادانی شهر انجام شود.
