توزیع مرحله چهارم سبد کالا برای مددجویان بهزیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بهزیستی استان تهران، این مراسم که با هدف حمایت از جامعه هدف سازمان بهزیستی و ترویج سنت حسنه اطعام و کمک به نیازمندان برگزار گردید، با استقبال پرشور مسئولین مرکز و مددجویان همراه بود.
بستههای اهدایی شامل اقلام ضروری و مورد نیاز خانوادهها بوده و با دقت و توجه به نیازهای جامعه هدف تهیه شده است.
مهشید موقر مدیر ستاد بهزیستی شمیرانات در حاشیه این مراسم ضمن تقدیر و تشکر از حضور فعال خیرین، بیان داشت: اینگونه اقدامات خداپسندانه، نشاندهنده عمق نوعدوستی و مسئولیتپذیری اجتماعی در جامعه ماست. میلاد حضرت معصومه (س) که به روز دختر نامگذاری شده است، فرصتی مغتنم برای یادآوری اهمیت حمایت از کودکان و نوجوانان، بهویژه دختران عزیز کشورمان است. ما مفتخریم که در چنین ایام مبارکی، توانستیم در کنار خیرین گرانقدر، گوشهای از نیازهای این عزیزان را برطرف سازیم.
