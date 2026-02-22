آغاز پویش «مثبت ماه» در کردستان با هدف حمایت از مددجویان بهزیستی

به گزارش خبرنگار مهر، حسین رسولی صبح یکشنبه با اعلام این خبر به رسانههای کردستان از آغاز اجرای پویش ملی «مثبت ماه» در استان کردستان خبر داد و اظهار کرد: این پویش همزمان با سراسر کشور از اول اسفندماه آغاز شده و تا عید سعید فطر ادامه دارد و هدف اصلی آن جلب مشارکتهای مردمی برای حمایت از جامعه هدف بهزیستی است.
وی با اشاره به مأموریتهای سازمان بهزیستی افزود: این سازمان مسئولیت حمایت از اقشار محروم، افراد دارای معلولیت، زنان سرپرست خانوار، کودکان بیسرپرست و سایر گروههای آسیبپذیر را برعهده دارد و بسیاری از این افراد با مشکلات معیشتی مواجه هستند که مشارکت خیرین، بهویژه در ماه مبارک رمضان، میتواند بخشی از نیازهای آنان را تأمین کند.
مدیرکل بهزیستی استان کردستان با بیان اینکه این پویش با مشارکت مراکز مثبت زندگی، مؤسسات خیریه، خیرین، داوطلبان و سایر شرکای اجتماعی اجرا میشود، ادامه داد: تلاش میشود با استفاده از ظرفیتهای مردمی و تقویت همافزایی اجتماعی، خدمات حمایتی مؤثرتری به مددجویان ارائه شود.
رسولی از اجرای پویش استانی «سفرههای رحمت» بهعنوان بخشی از این برنامه خبر داد و گفت: در قالب این پویش، تهیه و توزیع بستههای معیشتی، تأمین جهیزیه، تکمیل واحدهای مسکونی نیمهتمام، تهیه ویلچر و سایر اقلام مورد نیاز جامعه هدف در دستور کار قرار دارد.
وی با اشاره به نقش برنامههای فرهنگی و مذهبی در توسعه مشارکتهای مردمی عنوان کرد: برگزاری آیینها و مراسمهای مذهبی در ماه مبارک رمضان، علاوه بر تقویت همبستگی اجتماعی، زمینه مناسبی برای جلب کمکهای مردمی به نیازمندان فراهم میکند.
مدیرکل بهزیستی استان کردستان همچنین از اجرای پویش «روایت امید» خبر داد و افزود: در این پویش از داوطلبان فعال و پیشکسوتان حوزه خدمترسانی تقدیر و تندیس «روایت امید» به آنان اهدا میشود و روند جذب داوطلبان جدید نیز در حال انجام است.
رسولی جامعه هدف این پویشها را شامل افراد دارای معلولیت، سالمندان، بیماران روانی، زنان سرپرست خانوار، کودکان بیسرپرست و بدسرپرست و سایر افراد تحت پوشش بهزیستی اعلام کرد و گفت: تمامی کمکهای مردمی در راستای ارتقای کیفیت زندگی این افراد هزینه خواهد شد.
وی با اشاره به شیوههای مشارکت مردمی افزود: شهروندان میتوانند از طریق درگاه مشارکتهای مردمی سازمان بهزیستی و همچنین مراجعه به ادارات و مراکز تابعه در سطح استان، کمکهای نقدی و غیرنقدی خود را برای حمایت از نیازمندان اهدا کنند.
مدیرکل بهزیستی استان کردستان در پایان از مردم، خیرین و نیکوکاران خواست با مشارکت در این پویش، به بهبود شرایط زندگی جامعه هدف کمک کنند و گفت: امیدواریم با همراهی مردم، گامهای مؤثری در جهت کاهش مشکلات معیشتی مددجویان و تقویت روحیه امید در جامعه برداشته شود.
نظر شما