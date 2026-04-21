ورود عامل هتک حرمت قرآن آمریکایی به انگلیس ممنوع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجوز سفر والنتینا گومز، عامل هتک حرمت قرآن و اینفلوئنسر وابسته به جریان MAGA، با تصمیم وزارت کشور انگلیس لغو شد.
این بدان معنی است که او از شرکت در یک تجمع راست افراطی در مرکز لندن در ماه می منع خواهد شد.پیش از این برای شرکت در این تجمع که قرار است در ۱۶ می در لندن توسط تامی رابینسون، اسلامهراس بریتانیایی برگزار شود، به او مجوز سفر به بریتانیا داده شده بود.
تصمیم به لغو مجوز سفر الکترونیکی (ETA) از وزارت کشور پس از کمپین گسترده جامعه مسلمانان بریتانیا که این تصمیم را به چالش کشیدند، اتخاذ شد.
پس از تأیید اولیه مجوز سفر الکترونیکی او، گومز در پستی در X گفت: «ویزا تأیید شد. شما را در ۱۶ می در انگلستان میبینم. کییر استارمر، شعبانه محمود و وزارت کشور بریتانیا، شما فقط در محافظت از باندهای تجاوز مسلمانان خوب هستید. سعی کنید مرا دستگیر کنید و ببینید چه اتفاقی میافتد. انگلستان متعلق به انگلیسیها است. نه مسلمانان.»
شعبانه محمود، وزیر کشور بریتانیا، با این استدلال که حضور گومز «به نفع عموم نخواهد بود»، برای لغو مجوز مداخله کرده بود.یکی از نیروهای محرک اصلی کمپین گسترده اعتراض عمومی برای ممنوعیت گومز، استانداردهای دوگانه آشکار پشت تصمیم دولت بریتانیا بود.
درسال گذشته، بسیاری از چهرههای برجسته مسلمان و ضد اسرائیلی به همین دلایل از ورود به بریتانیا منع شدند، از جمله نامهایی مانند شادی المصری، ذاکر نایک، عثمان بن فاروق و دیگران.این افراد با وجود اینکه هیچ رفتار نفرتانگیزی مانند سوزاندن کتب مقدس و دعوت به جنگهای صلیبی علیه کل یک دین از خود نشان نداده بودند، اما از ورود آنها به انگلیس ممانعت شد.
در میان چهرههای عمومی که پیش از این به دلیل «مفید نبودن برای منافع عمومی» از ورودشان جلوگیری شده بود، میتوان به کانیه وست، رپر آمریکایی اشاره کرد که اوایل این ماه اجازه سفر به بریتانیا برای شرکت در یک جشنواره موسیقی را پیدا نکرد. مجوز ورود او به دلیل نگرانی از اظهارات یهودستیزانه لغو شد. روز گذشته شورای مسلمانان انگلیس در نامهای سرگشاده خطاب به شعبانه محمود، وزیر کشور بریتانیا، از سیاستهای دوگانه در اعطای ویزا به چهرههای تفرقهافکن انتقاد کرد.
این نامه سرگشاده، نگرانی عمیق شورای مسلمانان بریتانیا را در مورد تصمیم وزارت کشور مبنی بر اجازه ورود والنتینا گومز، فعال راست افراطی آمریکایی ضد اسلام و هتاک به قرآن، به این کشور برای شرکت در یک تجمع در ماه آینده ابراز کرد.
