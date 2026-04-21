به گزارش خبرنگار مهر، رویداد ملی «از ایرانمان دفاع می‌کنیم» با هدف ترویج مطالعه تعاملی و بازی‌وار بسته‌های تربیت و یادگیری از ایرانمان دفاع می‌کنیم ویژه مقاطع دوره دوم ابتدایی، دوره اول متوسطه و دوره دوم متوسطه در بستر شبکه شاد برگزار می‌شود.

مخاطبان رویداد

این رویداد ویژه دانش‌آموزان سه مقطع تحصیلی برگزار می‌شود :

دوره دوم ابتدایی (پایه‌های چهارم، پنجم و ششم)

دوره متوسطه اول (پایه‌های هفتم، هشتم و نهم)

دوره متوسطه دوم (پایه‌های دهم، یازدهم و دوازدهم)شرکت برای تمامی دانش‌آموزان سراسر کشور آزاد و رایگان است.

زمان برگزاری

این رویداد تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت و دانش‌آموزان برگزیده در اختتامیه کشوری تقدیر خواهند شد.

مسیر رویداد

دانش‌آموزان علاقه‌مند می‌توانند از طریق شبکه شاد وارد رویداد شوند. در این رویداد، برای هر مقطع یک مسیر ۲۴ مرحله‌ای در سه سطح و هر سطح ۸ مرحله بر اساس بسته آن دوره طراحی شده است. در هر مرحله، دانش‌آموز بخش مشخصی از بسته مکتوب را مطالعه کرده، سپس به یک چالش متنی کوتاه و در سطوح بالاتر چالش‌های متنوع و تربیتی پاسخ می‌دهد و با عبور موفق، امتیاز، نشان و سطح بالاتری دریافت می‌کند.

نشان‌ها و سطوح

دانش‌آموزان با طی مراحل رویداد، نشان‌هایی با نام‌گذاری ایرانی_اسلامی دریافت می‌کنند:

دوره ابتدایی: همراه ایران، یار مسئول ایران، مدافع کوچک ایران

متوسطه اول: دانش‌آموز تحلیل‌گر، دانش‌آموز مسئول، مدافع آگاه

متوسطه دوم: دانش‌آموز تحلیل‌گر مسائل ایران، کنشگر مسئول اجتماعی، مدافع آگاه ایران

جوایز

به دانش‌آموزانی که هر ۲۴ مرحله در سه سطح رویداد را با موفقیت طی کنند، به قید قرعه جوایز متنوعی و ارزشمندی اهداء خواهد شد.صدور گواهی و تقدیرنامه‌های متنوع و با سطح کاربردی و امتیازی متفاوت نیز در مراحل مختلف انجام خواهد شد.همچنین به مدیر و معاونین مدرسه برتر، منطقه برتر و استان‌ برتر بر حسب میزان مشارکت دانش‌آموزان و امتیاز کسب‌شده، لوح تقدیر و نشان‌های افتخاری اهدا خواهد شد.

علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به رویداد در شبکه شاد مراجعه کنند.