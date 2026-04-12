به گزارش خبرگزاری مهر ، در راستای تقویت هویت ملی و بصیرت اجتماعی دانشآموزان، مجموعه صوتی بر اساس هشت درس بسته، از ایرانمان دفاع میکنیم ویژه دوره اول متوسطه توسط ایرانصدا سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تولید و در دسترس قرار گرفت.
این اثر بر اساس بسته «از ایرانمان دفاع میکنیم» ویژه دوره اول متوسطه که توسط دفتر برنامهریزی و تألیف کتابهای درسی ابتدایی و متوسطه نظری سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی نگاشته شده، تلاش دارد تا تجربهای زیسته و شنیداری برای دانشآموزان رقم بزند.
این پادپخشها بر اساس ۸ درس بسته طراحی شدهاند که از مفاهیمی مانند، منطقه ما آغاز شده و با عور از ایستگاههایی چون، ایران ما و مدرسه ما، به دفاع ما میرسد.
بر این اساس ، معلمان و والدین میتوانند به عنوان یک ابزار کمکآموزشی نوین از آن استفاده کنند.
عناوین هشتگانه دروس این مجموعه شامل موارد ذیل میباشند:
درس اول: منطقه ما
درس دوم: آنها
درس سوم: جبهه ما و آنها
درس چهارم: ایران ما
درس پنجم: مدرسه ما
درس ششم: هنر ما
درس هفتم: فناوری ما
درس هشتم: دفاع ما
