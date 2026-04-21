به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی مجیدی در حاشیه مجمععمومی صاحبان سهام شرکت آبوفاضلاب لرستان با اشاره بهضرورت مدیریت بهینه منابع آبی، اظهار داشت: استفاده از پساب برای آبیاری فضای سبز یکی از محورهای مهم جلسه بود و خوشبختانه شهرداری بروجرد در این زمینه پیشگام بوده و عملکرد خوبی داشته است.
وی ادامه داد: لذا انتظار میرود سایر شهرداریهای استان نیز این الگو را دنبال کنند.
معاون عمرانی استانداری لرستان، افزود: جداسازی آب شرب از آب مصرفی فضای سبز، از مهمترین موارد ابلاغی به شهرداران بهویژه در مراکز استانها است و باید جدی گرفته شود.
مجیدی با اشاره به موضوع دیگر جلسه یعنی جمعآوری چاههای آب در مراکز صنعتی، تصریح کرد: باتوجهبه رویکرد مدیریت ارشد استان مبنی بر استفاده از منابع آب درجهدو و پساب، تأکید شد که شرکت آبفا پیگیری جدی برای جمعآوری این چاهها و جایگزینی پساب انجام دهد.
وی با یادآوری آسیبهای جدی استان لرستان در دو جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان خواستار حمایت ویژه شرکت مهندسی آبوفاضلاب کشور شد و گفت: انتظار میرود در تخصیص اعتبارات، بهویژه برای آبرسانی به روستاهای دورافتاده استان، همکاری لازم صورت گیرد تا با تأمین اعتبارات مناسب، شاهد آب شرب پایدار در تمام نقاط استان لرستان باشیم.
