دستگیری عامل تیراندازی در رومشکان

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان اعلام کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت احشام در شهرستان پلدختر، مأموران انتظامی این شهرستان با اشراف اطلاعاتی و انجام اقدامات پلیسی گسترده، موفق به شناسایی یک سارق حرفه‌ای و سابقه‌دار در این زمینه شدند.

پس از هماهنگی قضائی، عملیاتی ضربتی در مخفیگاه سارق اجرا و وی به همراه تعدادی احشام مسروقه دستگیر شد. اموال مکشوفه پس از طی مراحل قانونی، تحویل مال‌باختگان شد، این سارق در تحقیقات پلیسی به هفت فقره سرقت احشام اعتراف کرده و پس از تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

در عملیاتی دیگر، مأموران انتظامی شهرستان رومشکان موفق شدند عامل تیراندازی در بهمن‌ماه گذشته به سمت منزل یکی از شهروندان در یکی از روستاهای این شهرستان اقدام به تیراندازی کرده بود، شناسایی و در یک عملیات ضربتی دستگیر کنند.

متهم علت و انگیزه تیراندازی را اختلافات ملکی عنوان کرده است. پرونده این متهم نیز پس از تکمیل تحقیقات، برای رسیدگی به دستگاه قضائی ارسال شد.

مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان با تأکید بر برخورد قاطع با مجرمان، از شهروندان درخواست کرد هرگونه موارد مشکوک را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.