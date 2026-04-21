دستگیری قاتلان فراری و کلاهبرداران میلیاردی در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمدتقی سلطانی روز سه شنبه با اعلام این خبر افزود: در پی وقوع یک فقره درگیری منجر به قتل مرد جوان در تبریز، بررسی موضوع بلافاصله در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی ادامه داد: با بررسی‌های انجام گرفته مشخص شد، مقتول با دو نفر دیگر در یکی از خیابان‌های تبریز در پی مشاجره لفظی با ضربات چاقو مضروب و به دلیل شدت جراحات وارده در محل فوت و قاتلان نیز بلافاصله متواری شدند.

سرهنگ سلطانی تصریح کرد: ماموران با اشراف اطلاعاتی ، انجام اقدامات فنی و پلیسی و با هماهنگی مرجع قضایی محل اختفای متهمان را شناسایی و در یک عملیات منسجم و غافلگیرانه هر دو متهم را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

رئیس پلیس آگاهی استان در پایان خاطر نشان کرد : قاتلان در تحقیقات پلیسی پس از مواجهه با شواهد و مدارک به بزه ارتکابی ( قتل ) معترف و انگیزه خود را اختلافات قبلی با مقتول عنوان که ضمن تشکیل پرونده، جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی و با قرار مناسب روانه زندان شدند.