کشف استارلینک در پشت بام واحد تجاری محله فرشته تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ اعلام کرد: بر اساس گزارشهای مردمی و اقدامات اطلاعاتی، مشخص شد فردی با سوءاستفاده از جایگاه حقوقی خود در یک شرکت بازرگانی اقدام به تهیه و در ادامه استفاده از این دستگاهها برای ارتباط با شبکههای جاسوسی دشمن کرده است.
ماموران سازمان اطلاعات پلیس پایتخت با حضور در محل، گیرندههای استارلینک غیرمجاز را کشف کردند ؛ بررسیها نشان داد مدیرعامل شرکت هیچ اطلاعی از فعالیتهای متهم نداشته و وی با بهرهگیری از عنوان شرکت، اقدام به سودجویی و برقراری ارتباط مستمر با خارج از کشور و شبکههای معاند کرده است.
نهایتا با محرز شدن اقدامات مجرمانه این متهم ، این شخص روز جاری ( سه شنبه یکم اردیبهشت ۱۴۰۵ ) دستگیر و حال حاضر اقدامات قانونی و قضایی در خصوص این متهم در جریان است.
پلیس تاکید میکند که بخش قابل توجهی از اقدامات جاسوسی در تهران با دستگاههای استارلینک انجام میشود ؛ لذا از شهروندان درخواست میشود در صورت مشاهده موارد مشکوک، مراتب را به پلیس و دیگر نهادهای امنیتی کشور اطلاع رسانی کنند.
نظر شما