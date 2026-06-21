سیره عملی میرزا جواد آقا ملکی تبریزی، مبتنی بر اصل «شکستن منیت» بود

به گزارش خبرنگار مهر،جایگاه بیبدیل عالمان ربانی در تاریخ تشیع، نه صرفاً به جهت دانش فقهی و اصولی، بلکه به سبب پیوند عمیق میان علم و عمل است. در این میان، شخصیت میرزا جواد آقا ملکی تبریزی به عنوان یکی از قلههای رفیع عرفان اسلامی و تهذیب نفس، جایگاهی ممتاز دارد. ایشان که از سوی بزرگان و اهل معنا به «قبله اهل دل» ملقب گشته، الگویی تمامعیار از یک فقیه عارف است که توانست آموزههای نظری وحیانی را در ساحت حیات فردی و اجتماعی خویش متبلور سازد.
پیشینه و تکوین شخصیت علمی
میرزا جواد آقا ملکی تبریزی، فرزند میرزا شفیع، در خانوادهای متمول و از خاندان «ملکالتجار» در تبریز متولد شد. ایشان دروس مقدماتی حوزه را در زادگاه خویش سپری کرد و سپس برای کسب مراتب عالی دانش راهی نجف اشرف گشت. در نجف، ایشان از محضر استوانههای علمی زمانه همچون میرزا حسین نوری، آقا رضا همدانی و آخوند خراسانی بهره برد و در فقه و اصول به مرتبه اجتهاد نائل آمد. اما نقطه عطف زندگی ایشان، آشنایی با عارف نامی، ملا حسینقلی همدانی بود. میرزا جواد آقا به مدت ۱۴ سال ملازم این استاد یگانه بود و در این دوران، شالوده شخصیت عرفانی و اخلاقی وی شکل گرفت. ایشان نه تنها در علوم نقلی سرآمد گشت، بلکه در حدیثشناسی و سلوک باطنی نیز به مقامی دست یافت که پس از بازگشت به ایران و اقامت در قم، به یکی از اصلیترین ارکان تربیتی حوزه علمیه مبدل شد.
سیره عملی و تربیت نفس
سیره عملی میرزا جواد آقا، مبتنی بر اصل «شکستن منیت» بود. روایات تاریخی حکایت از آن دارد که ایشان در بدو ورود به نجف، با ظاهری اشرافی و لباسی فاخر در درس ملا حسینقلی همدانی حاضر شد؛ اما استاد با درایتی تربیتی، ایشان را به نشستن در کنار کفشها و انجام کارهای فروتنانه مأمور کرد تا ریشههای کبر و تفاخر نژادی در وجود او خشکیده شود. این ریاضتهای شرعی، از او انسانی ساخت که در اوج اقتدار علمی، خود را تهیدست مطلق در برابر پروردگار میدید. ایشان معتقد بود قدم اول در راه خدا، فقر دیدن خویشتن است. در سیره عملی او، نماز جماعت صرفاً یک فریضه نبود، بلکه کانون تجلی حالات ملکوتی بود؛ چنانکه نقل شده است در قنوت نمازهای خویش چنان منقلب میشد که اطرافیان را تحت تأثیر قرار میداد. اقامت ایشان در قم و اقامه نماز در مسجد بالای سر حرم حضرت معصومه (س)، فضای معنوی شهر را دگرگون ساخته بود.
نظام اخلاقی و روشهای سلوکی
مهمترین رکن سیره اخلاقی میرزا جواد آقا، روش «مراقبه و محاسبه» بود. ایشان در آثار خود، بهویژه در کتاب شریف «المراقبات»، بر این نکته تأکید داشت که طالب کمال باید در هر لحظه از روز مراقب واردات قلبی و اعمال جوارحی خود باشد و در پایان روز، به محاسبه دقیق عملکرد خویش بپردازد. نظام تربیتی ایشان بر سه پایه «مشارطه، مراقبه و محاسبه» استوار بود. از نظر وی، سیر و سلوک چیزی جز پیادهسازی دقیق دستورات شرع مقدس در تمام شئون زندگی نیست. ایشان میان زندگی سیاسی، اجتماعی و فردی قائل به تفکیک نبود و معتقد بود حتی کنشهای اجتماعی همچون مشارکت در امور جامعه نیز باید با نیت قرب الهی و در چارچوب بندگی باشد. ایشان به شاگردان خود توصیه میکرد که برای رسیدن به مقامات معنوی، نیازی به روشهای انحرافی و دکانهای معرفتشناسی دروغین نیست، بلکه تمسک به ثقلین و عمل به واجبات و ترک محرمات، کوتاهترین راه است.
آثار قلمی و میراث مکتوب
میراث مکتوب میرزا جواد آقا، آینهای از احوالات درونی اوست. کتاب «المراقبات» یا «اعمال السنه»، دستورالعملی جامع برای مراقبتهای معنوی در ماههای مختلف سال است که علامه طباطبایی بر آن تقریظ نوشته و آن را برای طالبان حق ضروری دانسته است. اثر دیگر ایشان، «اسرار الصلاة»، به تبیین باطنی نماز و حضور قلب میپردازد که فراتر از کالبد فقهی، جانِ عبادت را شرح میدهد. همچنین رساله «لقاءالله» از نفیسترین آثار در موضوع عرفان عملی است که آیات مربوط به لقای پروردگار را با نگاهی سلوکی تفسیر میکند. این آثار نشاندهنده تضلع ایشان در حدیث و قرآن و تسلط بر ظرایف علم اخلاق است که همچنان پس از گذشت دههها، منبع اصلی تدریس اخلاق در حوزههای علمیه محسوب میشود.
جایگاه در کلام بزرگان و تأثیرات تاریخی
عظمت میرزا جواد آقا به گونهای بود که شخصیتهای بزرگی چون امام خمینی (ره) از ایشان با احترام یاد کردهاند. اگرچه امام خمینی به دلیل تنگی وقت تنها در جلسات معدودی از درس ایشان شرکت کرده بود، اما همواره از عدم بهرهمندی بیشتر از محضر این عارف بزرگ ابراز تاسف میکرد. رهبر شهید انقلاب نیز در بیانات خود، سیره ایشان در شکستن هوای نفس و اهمیت کتاب المراقبات را به عنوان سندی برای مراقبتهای معنوی ستودهاند. ایشان معتقد بودند کلام میرزا جواد آقا «حجت و سند» است، چرا که از قلبی برآمده که خود مسیر را پیموده است. شاگردان نامداری چون آیتالله مرعشی نجفی و آیتالله اراکی، خود گواهی بر قدرت تربیتکنندگی این عالم ربانی هستند.
در نهایت، سیره میرزا جواد آقا ملکی تبریزی به ما میآموزد که عرفان حقیقی در انزوا نیست، بلکه در بندگی خالصانه و حضور آگاهانه در ساحت قدس الهی، همزمان با ایفای نقشهای علمی و اجتماعی است. زندگی ایشان ثابت کرد که میتوان از تبار اعیان بود اما با تیغ ریاضت شرعی، «منِ» فرعونی را سر برید و به مقامی رسید که مزار او در قبرستان شیخان قم، تا به امروز مطاف اهل دل و ملجأ سوختگان راه حق باشد.
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