به گزارش خبرنگار مهر، سیده نفیسه حسینی واعظ صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران با تسلیت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین(ع)، با اشاره به جایگاه حوزه‌های علمیه خواهران در اندیشه امام خمینی(ره) اظهار کرد: امام راحل همواره بر اهمیت تربیت نیروهای متعهد و هدایتگر تأکید داشتند و طلبگی را مسئولیتی بزرگ برای هدایت جامعه می‌دانستند.

وی با بیان اینکه عاشورا تنها یک واقعه تاریخی نیست، افزود: عاشورا یک مکتب تربیتی است که در آن زن مسلمان در متن حوادث قرار دارد و حضرت زینب(س) به عنوان الگوی مدیریت، بصیرت و پیام‌رسانی، مسیر حضور اثرگذار بانوان در جامعه را ترسیم کرده است.

مدیر حوزه علمیه خواهران گلستان ادامه داد: رسالت حوزه‌های علمیه خواهران تربیت بانوانی است که زینب‌گونه با شجاعت، آگاهی و توانمندی فرهنگی در جامعه حضور یابند و در مسیر روشنگری و هدایت مردم نقش‌آفرینی کنند.

حسینی واعظ با اشاره به فعالیت‌های بانوان طلبه در روزهای اخیر گفت: خواهران حوزوی از نخستین لحظات در کنار مردم حضور داشته و با اجرای جهاد تبیین، تولید محتوای رسانه‌ای، پاسخگویی به شبهات مربوط به جنگ و آتش‌بس، برگزاری نشست‌های حضوری و مجازی و فعالیت‌های فرهنگی، در خنثی‌سازی عملیات روانی دشمن نقش مؤثری ایفا کرده‌اند.

وی افزود: حضور مبلغان در محلات، مواکب، مراکز فرهنگی و در میان خانواده‌ها، ارائه مشاوره‌های دینی و خانوادگی، پاسخگویی به مسائل شرعی، اجرای برنامه‌های قرآنی و تربیتی و همراهی با نسل جوان از جمله اقدامات حوزه علمیه خواهران در ایام محرم است.

مدیر حوزه علمیه خواهران گلستان با بیان اینکه عملیات تبلیغی مبلغان خواهر در سراسر استان با هدف تقویت بصیرت عمومی و تبیین پیام عاشورا در جریان است، اظهار کرد: این فعالیت‌ها در راستای افزایش انسجام اجتماعی و تقویت همبستگی مردم در برابر تهدیدات فرهنگی و رسانه‌ای دنبال می‌شود.

حسینی واعظ همچنین از آغاز پذیرش حوزه‌های علمیه خواهران خبر داد و گفت: ثبت‌نام داوطلبان از ۱۱ خرداد آغاز شده و تا ۲۵ تیر ادامه دارد. آزمون ورودی سطح دو در ۲۸ تیر و آزمون سطوح سه و چهار در ۳۱ تیر برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های آموزشی حوزه‌های علمیه استان اظهار کرد: هم‌اکنون ۱۲ مدرسه علمیه خواهران در شهرهای مختلف گلستان در سطوح دو، سه و چهار فعال هستند و امکان ادامه تحصیل بانوان در رشته‌هایی همچون کلام اسلامی، مشاوره، فقه و اصول، ادبیات عرب و تفسیر تطبیقی فراهم شده است.

مدیر حوزه علمیه خواهران گلستان با اشاره به استقبال بانوان از تحصیل علوم دینی گفت: سال گذشته ثبت‌نام در سطح دو ۲۷ درصد، در سطح سه ۱۴۹ درصد و در سطح چهار ۷۲ درصد رشد داشت و در مجموع ۵۷۹ نفر در فرآیند پذیرش حوزه‌های علمیه خواهران استان ثبت‌نام کردند.در صورت نیاز می‌توان این خبر را در قالب خبری کوتاه‌تر و مناسب انتشار در خبرگزاری‌ها نیز تنظیم کرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های علمی و فرهنگی بانوان طلبه اظهار کرد: دانش‌آموختگان حوزه‌های علمیه خواهران امروز در بخش‌های مختلف از جمله آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری، دستگاه‌های فرهنگی، امور بانوان و حتی شوراهای شهر و روستا مشغول فعالیت هستند و توانمندی خود را به اثبات رسانده‌اند.

حسینی واعظ افزود: آنچه بیش از هر چیز مورد نیاز است، اعتماد بیشتر مسئولان به بانوان متخصص و طلبه است؛ زیرا هر جا فرصت حضور برای آنان فراهم شده، نتایج موفق و اثرگذاری حاصل شده است.

وی با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب درباره جایگاه اجتماعی بانوان طلبه، اظهار کرد: به رسمیت شناختن ظرفیت‌های علمی و اجتماعی بانوان حوزوی می‌تواند زمینه حضور گسترده‌تر آنان در عرصه‌های مدیریتی، فرهنگی و اجتماعی را فراهم کند.

مدیر حوزه علمیه خواهران گلستان همچنین از فعالیت‌های بین‌المللی برخی مبلغان خواهر خبر داد و گفت: تعدادی از بانوان طلبه با تسلط بر زبان‌های خارجی از جمله انگلیسی و اسپانیایی، در حوزه تبلیغ بین‌الملل و تولید محتوای دینی به زبان‌های مختلف فعالیت می‌کنند و بخشی از مبلغان نیز در ایام اربعین برای مأموریت‌های تبلیغی اعزام می‌شوند.

حسینی واعظ با اشاره به ساختار آموزشی حوزه‌های علمیه خواهران استان خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۱۲ مدرسه علمیه خواهران در گلستان فعال است که مدرسه تخصصی گرگان در سه مقطع تحصیلی فعالیت دارد و مدارس دیگر نیز علاوه بر سطح دو، در برخی رشته‌های تحصیلات تکمیلی پذیرش دانش‌پژوه دارند.

وی ادامه داد: رشته‌های فقه و اصول، تفسیر و علوم قرآنی، مشاوره، مدرسی ادبیات عرب، خانواده و کلام اسلامی از جمله رشته‌های فعال حوزه‌های علمیه خواهران استان هستند و خدماتی مانند بیمه، بیمه تکمیلی و شهریه آموزشی نیز به طلاب ارائه می‌شود.

مدیر حوزه علمیه خواهران گلستان با اشاره به روند ثبت‌نام سال تحصیلی جدید گفت: استقبال از پذیرش حوزه‌های علمیه خواهران مطلوب بوده و استان گلستان در مقایسه با بسیاری از استان‌های کشور، از رشد بالاتری در جذب داوطلبان برخوردار است.