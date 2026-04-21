برگزاری ۱۰۰ برنامه شاخص هفته کار و کارگر در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، یاسین محمدیراد عصر سه شنبه در دومین جلسه شورای هماهنگی تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران که به میزبانی ادارهکل بهزیستی برگزار شد با تأکید بر اهمیت جایگاه کارگران گفت: پایینترین رده جامعه کارگری، یعنی کارگری که روزش به نام اوست، نباید نادیده گرفته شود.
وی افزود: برای اولین بار، یک تقویم عملیاتی شامل بیش از ۱۰۰ برنامه شاخص طراحی شده که در طول هفته کارگر اجرا میشود و بیش از ۲۵ برنامه به صورت عملیاتی در کارخانهها، واحدهای تولیدی و شهرستانها برگزار خواهد شد تا حضور ملموس و اثرگذاری واقعی در زندگی کارگران ایجاد شود.
مسئول سازمان بسیج کارگران و کارخانجات سپاه کربلا با اشاره به هماهنگی گسترده میان دستگاههای اجرایی، فرمانداریها، امام جمعهها، بسیج کارگری و تشکلهای کارگری و کارفرمایی استان گفت: این هماهنگی امکان پیگیری عملیاتی مشکلات حوزه تولید و کارگری را فراهم میکند.
محمدیراد درباره بازدیدهای میدانی اظهار کرد: در پنج روز گذشته از بیش از ۲۰ واحد تولیدی استان بازدید کردیم، با کارگران گفتگو کردیم و مشکلات آنان را بلافاصله به مسئولان مرتبط منتقل کردیم. وی خاطرنشان کرد که بسیاری از واحدها با کمبود مواد اولیه و مشکلات سرمایه در گردش مواجه هستند و اگر رفع نشود، فعالیت آنها به خطر میافتد.
وی تأکید کرد: باید اطمینان حاصل شود که حقوق و امنیت شغلی کارگران حفظ شود و در هیچ شرایطی قشر کارگر گرو نگرفته نشود.
محمدیراد در پایان گفت: هفته کارگر مهمترین هفته سال برای جامعه کارگری است و حضور میدانی، توجه به مشکلات واقعی و تعامل مستقیم با کارگران، تنها راه تحقق اهداف ماست و بسیج کارگران استان آماده است با همکاری تمامی تشکلها و مسئولان، هفته کارگر را به فرصتی واقعی برای تجلیل از زحمات کارگران و تقویت تولید استان تبدیل کند.
