غفاری: مطالبات کارگران آذربایجان شرقی پیگیری می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد غفاری روز شنبه در جلسه ستاد گرامیداشت هفته کار و کارگر استان با اشاره به اجرای طرح «دوشنبه‌های کار و تولید» همزمان با هفته کارگر در استان، افزود: بر اساس این طرح، مدیران این اداره کل و سازمان ها و نهادهای همکار عضو و مسوولان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی با حضور در واحدهای صنعتی از نزدیک با مشکلات کارگران و کارفرمایان آشنا می شوند.

وی با تاکید بر ضرورت برگزاری برنامه‌های هفته کارگر متناسب با شرایط کشور، اظهار کرد: جامعه کار و تولید در دوران جنگ تحمیلی با حضور مستمر در عرصه تولید، تعهد خود به انقلاب و نظام اسلامی را به‌ خوبی نشان داد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی با قدردانی از تلاش نیروهای مسلح به‌ ویژه سازمان بسیج کارگری استان گفت: همان‌گونه که برنامه‌های دهه فجر سال گذشته با همکاری مطلوب دستگاه‌ها و نمایندگان تشکل های کارگری و کارفرمایی و تعاونگران به شکل باشکوهی در استان برگزار شد، برنامه‌های هفته کارگر امسال نیز با بهره‌گیری از نظرات اعضای ستاد و با رویکردی متفاوت و مطالبه‌محور دنبال خواهد شد.

غفاری، رسیدگی همزمان به مشکلات کارگران و کارفرمایان را ضروری دانست و ادامه داد: اگر تولید مورد توجه قرار نگیرد، اشتغال پایدار برای کارگران نیز امکان‌پذیر نخواهد شد.

وی با قدردانی از همراهی کارفرمایان در شرایط دشوار جنگ تحمیلی و استمرار پرداخت حقوق کارگران، یادآور شد: علاوه بر حمایت از واحدهای تولیدی آسیب‌دیده، واحدهایی که با وجود تعطیلی تولید، حقوق کارگران را پرداخت کرده‌اند نیز باید مورد حمایت ویژه قرار گیرند.