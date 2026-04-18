  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۵۲

غفاری: مطالبات کارگران آذربایجان شرقی پیگیری می شود

تبریز- مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی گفت: مسایل و مطالبات کارگران واحدهای تولیدی و صنعتی با مشارکت مستقیم کارفرمایان و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی بررسی و پیگیری می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد غفاری روز شنبه در جلسه ستاد گرامیداشت هفته کار و کارگر استان با اشاره به اجرای طرح «دوشنبه‌های کار و تولید» همزمان با هفته کارگر در استان، افزود: بر اساس این طرح، مدیران این اداره کل و سازمان ها و نهادهای همکار عضو و مسوولان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی با حضور در واحدهای صنعتی از نزدیک با مشکلات کارگران و کارفرمایان آشنا می شوند.

وی با تاکید بر ضرورت برگزاری برنامه‌های هفته کارگر متناسب با شرایط کشور، اظهار کرد: جامعه کار و تولید در دوران جنگ تحمیلی با حضور مستمر در عرصه تولید، تعهد خود به انقلاب و نظام اسلامی را به‌ خوبی نشان داد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی با قدردانی از تلاش نیروهای مسلح به‌ ویژه سازمان بسیج کارگری استان گفت: همان‌گونه که برنامه‌های دهه فجر سال گذشته با همکاری مطلوب دستگاه‌ها و نمایندگان تشکل های کارگری و کارفرمایی و تعاونگران به شکل باشکوهی در استان برگزار شد، برنامه‌های هفته کارگر امسال نیز با بهره‌گیری از نظرات اعضای ستاد و با رویکردی متفاوت و مطالبه‌محور دنبال خواهد شد.

غفاری، رسیدگی همزمان به مشکلات کارگران و کارفرمایان را ضروری دانست و ادامه داد: اگر تولید مورد توجه قرار نگیرد، اشتغال پایدار برای کارگران نیز امکان‌پذیر نخواهد شد.

وی با قدردانی از همراهی کارفرمایان در شرایط دشوار جنگ تحمیلی و استمرار پرداخت حقوق کارگران، یادآور شد: علاوه بر حمایت از واحدهای تولیدی آسیب‌دیده، واحدهایی که با وجود تعطیلی تولید، حقوق کارگران را پرداخت کرده‌اند نیز باید مورد حمایت ویژه قرار گیرند.

کد مطلب 6804009

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها