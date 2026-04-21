روسیه: در حال تحلیل مذاکرات ایران و آمریکا هستیم؛ موضع صحیح تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری تاس، سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه امروز سه شنبه در سخنانی پیرامون تهدیدهای پوچ و توخالی واشنگتن علیه تهران، اعلام کرد: روسیه در مذاکرات بین ایران و آمریکا تهدیدها و وعده‌ ها را می‌ بیند، اما تاکنون هیچ واقعیتی را مشاهده نکرده است.

وزیر امور خارجه روسیه گفت: تاریخ به ما می‌ آموزد که به واقعیت تکیه کنیم و ما هنوز هیچ واقعیتی نمی‌ بینیم. ما تهدیدها، وعده‌ها و تعهداتی را می‌ بینیم که اگر این کار را انجام دهید، موفق خواهید شد. و ما موضع ایران را می‌بینیم که کاملا به درستی استدلال می‌ کند که آنها قبلا خود را در برابر دام وعده‌ های دروغین، از جمله همان برنامه جامع اقدام مشترک (توافق سال ۲۰۱۵ موسوم به برجام) در مورد حل و فصل برنامه هسته‌ ای ایران، دیده اند.

سرگئی لاوروف سپس افزود: مسکو در حال تجزیه و تحلیل اوضاع پیرامون مذاکرات ایالات متحده و ایران است و می‌داند که اوضاع دائما در حال تغییر است: نگرش ما نسبت به مذاکراتی که به نظر می‌ رسد در اسلام آباد از سر گرفته می‌ شود، تحلیلی است. ما آنچه را که در حال وقوع است، تجزیه و تحلیل خواهیم کرد، اگرچه همه چیز در یک چشم به هم زدن اتفاق می‌ افتد. اوضاع می‌ تواند در عرض ۲۴ ساعت 10 بار تغییر کند.