به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی سی‌ ان‌ ان امروز یکشنبه به نقل از کاخ سفید اعلام کرد که جی‌دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا در مذاکرات احتمالی آتی میان ایران و آمریکا در پاکستان حضور خواهد داشت.

بر اساس اعلام این رسانه، جی‌ دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا را در این سفر استیو ویتکاف و جرد کوشنر همراهی خواهند کرد.

ادعای شبکه تلویزیونی سی‌ ان‌ ان درباره حضور جی‌ دی ونس در حالی مطرح می شود که ترامپ قبلا با ادعای نگرانی‌ های امنیتی، مشارکت وی در مذاکرات اسلام آباد را رد کرده بود.

رئیس جمهور آمریکا پیشتر به ای‌ بی‌ سی نیوز گفته بود: جی‌ دی ونس، به دلایل امنیتی به پاکستان نخواهد رفت. سرویس مخفی از رفتن ونس به پاکستان راضی نیست.

نیویورک پست اما از سوی دیگر اعلام کرده بود: «جی‌ دی ونس» معاون ترامپ سفری به پاکستان نخواهد داشت.