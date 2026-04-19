۳۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۶:۵۱

اخبار ضدونقیض درباره هیئت آمریکایی در مذاکرات احتمالی ایران و آمریکا

رسانه ها خبرهای ضد و نقیضی درباره ریاست هیئت آمریکایی در مذاکرات احتمالی میان ایران و آمریکا در پاکستان مخابره می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه صهیونیستی یدیعوت آحارانوت، مایک والتز سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد امروز یکشنبه در سخنانی اعلام کرد: «جی‌ دی ونس» معاون ترامپ ریاست هیئت آمریکایی در مذاکرات میان تهران و واشنگتن در اسلام‌ آباد را بر عهده خواهد داشت.

در حالی که این رسانه صهیونیستی، ای بی سی نیوز، راشا تودی و ریانووستی این خبر را تأیید و اعلام می کنند، نیویورک پست اعلام کرد: «جی‌ دی ونس» معاون ترامپ سفری به پاکستان نخواهد داشت.

برخی رسانه ها پیشتر اعلام کرده بودند که مقامات پاکستانی از آماده سازی مقدمات برای مذاکرات میان ایران و آمریکا در اسلام آباد اخباری را مخابره کرده اند.

گفتنی است که رئیس جمهور آمریکا ساعاتی پیش ادعا کرد: نمایندگان ما فردا عصر برای مذاکره به اسلام آباد سفر خواهند کرد.

ترامپ مدعی شد که ویتکاف در راه اسلام آباد است تا در مذاکرات با ایران شرکت کند.

وی در گفتگو با فاکس نیوز اعلام کرد که فرستادگان ویژه من جرد کوشر و استیو ویتکاف برای مذاکره راهی پاکستان خواهند شد.

