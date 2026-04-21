دستبند پلیس بر دستان سارق و مالخر احشام در قاین

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا فولادی، فرمانده انتظامی شهرستان قاین، عصر سهشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: پس از وقوع یک فقره سرقت در سطح شهرستان، پیگیری و بررسی موضوع در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.
وی ادامه داد: مأموران پاسگاه ولیعصر (عج) شهرستان قاین پس از انجام اقدامات اطلاعاتی، موفق به شناسایی یک سارق و یک مالخر شدند و پس از هماهنگی با مرجع قضائی، متهمان را در یک عملیات غافلگیرانه در مخفیگاهشان دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان قاین افزود: متهمان در بازجوییهای پلیسی به سرقت دو راس احشام اعتراف کردند و احشام مسروقه به مالباخته تحویل داده شد.
وی در پایان با اشاره به معرفی متهمان به مراجع قضائی، به دامداران و شهروندان توصیه کرد: با توجه به افزایش قیمت دام و احشام، ضروری است که محلهای نگهداری احشام به سیستمهای ایمنی مانند دوربین مداربسته، دزدگیر و روشنایی مناسب مجهز شوند.
همچنین شهروندان میتوانند هرگونه موارد مشکوک را بلافاصله از طریق تماس با مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ گزارش دهند.
