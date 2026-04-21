به گزارش خبرگزاری مهر، با پذیرش استعفای عادل پیرمحمدی، مدیرعامل پیشین ایران‌خودرو، هیات مدیره این شرکت در آخرین جلسه خود، حسن قره یی را به عنوان مدیرعامل جدید این شرکت منصوب کرد.

قره یی دارای مدرک کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی شریف و کارشناسی مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی امیرکبیر است و پیش از این، از زمان آغاز مدیریت بخش خصوصی در ایران‌خودرو، به عنوان قائم مقام مدیرعامل این گروه صنعتی در حوزه استراتژی و توسعه محصول فعالیت می‌کرده است.

وی در کارنامه کاری خود، سوابقی همچون معاون مدیرعامل گروه سایپا در حوزه استراتژی و تکنولوژی اطلاعاتی، مشاور مدیرعامل گروه بهمن در حوزه پروژه‌های استراتژیک، رییس هیات مدیره شرکت تکنولوژی اطلاعاتی سایپا(فسا) و نایب رییس هیات مدیره مرکز تخقیقات و نوآوری گروه سایپا را به ثبت رسانده است.

هیات مدیره ایران‌خودرو همچنین از زحمات و حضور مسئولانه عادل پیرمحمدی، مدیرعامل پیشین این شرکت در دوران تصدی مدیرعاملی در بیش از 13 ماه گذشته که مصادف با دوران گذار مدیریتی در این بنگاه بزرگ اقتصادی و همچنین دوران دشوار مدیریت ایران‌خودرو هم‌زمان با دو جنگ تحمیلی و چالش‌های مختلف اقتصادی بود، تقدیر کرد.