  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۲:۵۴

رفع مشکلات ۱۵۰ نقطه حادثه‌خیز در معابر مراغه

رفع مشکلات ۱۵۰ نقطه حادثه‌خیز در معابر مراغه

مراغه-معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری مراغه اعلام کرد: مشکلات ایمنی ۱۵۰ نقطه حادثه‌خیز این شهر با نصب تجهیزات ترافیکی جدید برطرف شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حامی امام‌زاده روز سه شنبه با بیان اینکه شناسایی و رفع مشکلات ایمنی در معابر و خیابان ها یکی از برنامه های اولویت دار شهرداری مراغه است، افزود: در این راستا نقاط حادثه خیز فوق با نصب ۷۰۰ بولارد و استوانه ترافیکی تجهیز شد.

وی با اشاره به ضرورت ایمن‌ سازی نقاط حساس شهری، اظهار کرد: نصب این تجهیزات به‌ منظور آشکارسازی دماغه رفیوژها و جزایر میانی معابر انجام شده است تا از بروز حوادث ناشی از عدم تشخیص موانع به‌ ویژه در ساعات شب و شرایط نامساعد جوی جلوگیری شود.

امام زاده اهمیت اجرای این طرح در کاهش مخاطرات ترافیکی و هدایت بهتر مسیرهای عبوری را مؤثر خواند و گفت: با افزایش وضوح دید رانندگان، سطح ایمنی رفت‌ و آمد در معابر اصلی ارتقا می‌ یابد.

وی از شهروندان و رانندگان مراغه ای درخواست کرد با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و توجه به علائم و تجهیزات جدید نصب‌ شده، در کاهش حوادث شهری و بهبود نظم ترافیکی مشارکت کنند.

کد مطلب 6807500

