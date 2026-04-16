تلاش راهداران برای ایجاد مسیر جایگزین در آزادراه تبریز-تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا رسول زاده پنجشنبه در جمع خبرنگاران‌ گفت: به محض بمباران پل بیات در کیلومتر ۹۸ آزادراه تبریز - تهران، کارشناسان این اداره کل با حضور در محل، آسیب های وارد شده را ارزیابی کردند.

وی گفت: با مشخص شدن میزان خسارت، تعیین مسیر دسترسی جایگزین در دستور کار قرار گرفت تا تردد در آزادراه متوقف نشود.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه مسیر جایگزین تعیین شده از هشترود هم اکنون برای هدایت ترافیک محلی مورد استفاده قرار می‌گیرد، افزود: مسافران، خودروهای سنگین و سبک برای ترددبه منظور جلوگیری از ترافیک سنگین در مسیر آزادراه تبریز زنجان، از مسیر تبریز، آذرشهر، مراغه به آزادراه استفاده می کنند.

رسول زاده افزود: راهداران استان در حال حاضر با تجهیزات و ماشین آلات سنگین راهداری در محل پل تخریب شده آزادراه تبریز - تهران حاضر شده و مشغول ایجاد مسیر جایگزین هستند تا پل تخریب شده بازسازی و زیر بار ترافیک برود.

وی تصریح کرد: این مسیر در سریع ترین زمان ممکن ایجاد شده و برای تردد خودروها بازگشایی خواهد شد تا کاربران جاده تا زمان بازسازی پل اصلی معطل نمانند.