آخرین وضعیت محورهای کشور؛ ترافیک سنگین در جاده چالوس و هراز

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس آخرین اعلام مرکز مدیریت راههای کشور از وضعیت ترافیکی و جوی محورهای مواصلاتی کشور، ترافیک در محور چالوس مسیر جنوب به شمال در محدودههای سیاهبیشه و پل دزدبن سنگین است. همچنین در محور هراز مسیر شمال به جنوب در محدوده سهراهی چلاو نیز ترافیک سنگین گزارش شده است.
در مقابل، تردد در محور فیروزکوه، محور قدیم تهران - بومهن، آزادراه تهران - پردیس، آزادراه تهران - شمال و آزادراه قزوین - رشت در مسیر رفت و برگشت روان است. همچنین در محور هراز مسیر جنوب به شمال و محور چالوس مسیر شمال به جنوب، ترافیک روان گزارش شده و محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.
در سایر محورهای کشور نیز ترافیک سنگین در آزادراه تهران - کرج - قزوین حدفاصل پل کلاک تا پل فردیس و در آزادراه قزوین - کرج - تهران در محدودههای مهرشهر، پایانه شهید کلانتری و پل فردیس مشاهده میشود. همچنین آزادراه ساوه - تهران در محدوده عوارضی تهران با ترافیک سنگین مواجه است.
بر پایه این گزارش، ترافیک در آزادراه تبریز - زنجان در مسیر رفت و برگشت حدفاصل سهراهی عزیزکندی تا قویون قشلاقی و نیز محور هشترود - مراغه - قرهچمن در مسیر رفت و برگشت نیمهسنگین است.
از نظر شرایط جوی، بارش برف و باران در برخی محورهای استانهای آذربایجان غربی و کردستان گزارش شده است. همچنین در برخی محورهای استانهای آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، قزوین، زنجان، کرمانشاه، همدان، لرستان و ایلام بارش باران جریان دارد.
در بخش محورهای مسدود شریانی نیز محور قدیم بستانآباد - میانه در حدفاصل قرهچمن تا میانه مسدود است و تردد از مسیر جایگزین قرهچمن - هشترود - میانه انجام میشود. همچنین آزادراه تبریز - زنجان در حدفاصل عزیزکندی تا قویون قشلاقی در مسیر رفت و برگشت مسدود بوده و مسیرهای جایگزین از سهراهی عزیزکندی به هشترود و سپس به قویون قشلاقی تعیین شده است.
علاوه بر این، کمربندی شرقی شهر کرمانشاه در مسیر رفت و برگشت مسدود است و تردد از طریق مسیرهای جایگزین داخل شهر و کمربندی غربی کرمانشاه انجام میشود.
در محورهای مسدود غیرشریانی نیز مسیرهای پونل - خلخال و پاتاوه - دهدشت مسدود اعلام شدهاند.
همچنین محورهای دارای انسداد فصلی شامل گنجنامه - تویسرکان، سروآباد - پاوه (گردنه تته)، سیسخت - پادنا و وازک - بلده هستند که تا اطلاع بعدی امکان تردد در آنها وجود ندارد.
