به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا کاظمی وزیر آموزشوپرورش در بازدید از سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی، ضمن قدردانی از تلاشهای مستمر این مجموعه، بر نقش کلیدی سازمان در پیشبرد تحول آموزشی و ارتقای کیفیت برنامههای درسی تأکید کرد.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده در سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی، این مجموعه را یکی از ارکان اصلی پیشرفت نظام آموزشی کشور دانست و از تلاشهای دلسوزانه و پیگیرانه مدیران و کارشناسان قدردانی کرد.
وی با بیان اینکه مسیر آموزش کشور با جدیت و انسجام در حال پیشرفت است، اظهار کرد: فعالیتهای سازمان پژوهش نشاندهنده عزم جدی برای ارتقای کیفیت آموزش و حرکت بهسوی یک نظام آموزشی کارآمد و پاسخگو است.
وزیر آموزشوپرورش با تأکید بر اهمیت برنامه درسی بهعنوان محور اصلی تحولات آموزشی، افزود: برنامهریزی دقیق، بازنگری مستمر و توجه به رویکردهای مهارتمحور و تربیتمحور، از جمله اقداماتی است که بهخوبی در دستور کار این سازمان قرار گرفته و نتایج آن بهتدریج در مدارس نمایان خواهد شد.
کاظمی در ادامه بر نقش مؤثر هماهنگی میان بخشهای مختلف آموزشی و پرورشی تأکید کرد و گفت: حرکت بهسوی یکپارچگی در فعالیتها، میتواند اثربخشی برنامهها را افزایش داده و زمینه رشد متوازن دانشآموزان را فراهم کند.
وزیر آموزشوپرورش با اشاره به اهمیت اطلاعرسانی دستاوردها به جامعه، خاطرنشان کرد: انعکاس اقدامات و پیشرفتها، موجب تقویت امید و اعتماد در میان خانوادهها و فرهنگیان خواهد شد.
وی با نگاه مثبت به آینده، این مقطع را فرصتی ارزشمند برای توسعه و پیشرفت دانست و افزود: با تکیه بر توانمندیهای داخلی و تلاش مستمر همکاران، میتوان گامهای مؤثری در مسیر تحول آموزشی برداشت.
