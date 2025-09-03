به گزارش خبرگزاری مهر، علی زرافشان مشاور وزیر آموزشوپرورش در تحقق عدالت آموزشی و تضمین کیفیت یادگیری، در نشست «تحول دانش و آموزش در عصر دانایی، یادگیری تربیتی و تأثیر آن بر مدارس و معلمان آینده»، ضمن قدردانی از نقش کلیدی سازمان پژوهش در هدایت جریانهای علمی آموزش کشور، گفت: سازمان پژوهش، مغز متفکر نظام آموزشی است که بنیان برنامهریزی درسی را در مدارس شکل میدهد.
وی با مرور روند تحولات آموزشی از عصر صنعتی تا عصر دانایی افزود: اگر در گذشته معلم منبع اصلی انتقال دانش بود، امروز دانشآموزان با دسترسی به منابع متنوع و فناوریهای نوین، به یادگیرندگانی فعال تبدیل شدهاند که مدیریت یادگیری خود را برعهده میگیرند.
زرافشان با اشاره به تحولات فناورانه و ظهور هوش مصنوعی، اظهار کرد: یادگیرنده امروز دیگر صرفاً دریافتکننده دانش نیست؛ او میتواند همانند یک برنامهریز درسی عمل کند، نیازهای خود را بشناسد، محتوای یادگیری را انتخاب کند و حتی در فرایند ارزشیابی نیز نقشآفرین باشد.
وی همچنین با اشاره به گزارشها و اسناد یونسکو، خاطرنشان کرد: جهتگیری جهانی آموزشوپرورش از محتوامحوری به سوی شایستگیمحوری تغییر یافته و سازمان پژوهش با رویکردهای انسانمدار و نسلمحور خود در این مسیر حرکت میکند.
مشاور وزیر، سرعت تحولات نسلی را یکی از مهمترین چالشهای آموزشوپرورش دانست و گفت: از نسل زد تا نسل آلفا و نسلهای بعدی، تغییرات آنچنان شتابان است که نیازمند بازنگری مستمر در برنامههای درسی هستیم. وظیفه ما این است که ظرفیتها و نیازهای نسلهای آینده را بشناسیم و پاسخگوی آنها باشیم.
زرافشان تصریح کرد: سازمان پژوهش با اتکا به ظرفیتهای علمی و پژوهشی خود، میتواند نقش راهبر تحول آموزش و پرورش را ایفا کرده و در مسیر تحقق عدالت آموزشی و تضمین کیفیت یادگیری برای نسلهای آینده پیشگام باشد.
زرافشان همچنین تأکید کرد که آینده آموزشوپرورش نیازمند همکاری نزدیکتر با پژوهشگران، معلمان و فناوریپژوهان است تا برنامههای درسی انعطافپذیر و مبتنی بر شایستگی برای نسلهای آینده طراحی شود.
وی افزود: با بهرهگیری از دادهها و پژوهشهای علمی، میتوان مسیر یادگیری شخصیسازیشده برای هر دانشآموز ایجاد کرد و از ظرفیت فناوریهای نوین و هوش مصنوعی برای ارتقای کیفیت یادگیری بهره برد.
