۱۴۳۰ ماموریت اورژانس پیش بیمارستانی شرق هرمزگان در جنگ رمضان

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا صفری ،در خصوص ماموریت های فشرده کاری اورژانس پیش بیمارستانی شرق هرمزگان در جنگ رمضان اظهار داشت :اورژانس پیش بیمارستانی شرق هرمزگان در بازه زمانی ۹ اسفند تا ۲۰ فروردین ۱۴۰۵ با حجم قابلتوجهی از ماموریتها مواجه بوده است و با توجه به شرایط جنگی خدمات گستردهای به شهروندان ارائه کرده است.
وی افزود : آمار کل مأموریتهای انجام شده در این مدت ۱۴۳۰ مأموریت است که توسط تیمهای عملیاتی اورژانس ثبت شده است که شامل ۷۱۱ مأموریت شهری ،۷۱۹ مأموریت جادهای می شود.
رئیس دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شرق هرمزگان آمار بیماران، مصدومان و خدمات درمانی را در مجموع ۱۵۱۲ بیمار و مصدوم توسط نیروهای اورژانس مورد رسیدگی قرار گرفتهاند بیان کرد و گفت: از این تعداد۷۴۰ نفر نیازمند خدمات اورژانس و رسیدگی تخصصی بوده اند و ۲۹۹ بیمار پس از دریافت خدمات درمانی در محل، بدون نیاز به انتقال، ترخیص شدهاند.
صفری عنوان کرد: تعداد بیماران منتقلشده به بیمارستانها ۱۰۵۰ مورد ،تعداد زایمانهای موفق توسط تکنسینهای اورژانس ۱ مورد، احیای قلبی ریوی موفق (CPR) ۲ مورد بوده است.
رئیس دانشکده علوم پزشکی شرق بیان داشت : این آمار نشاندهنده میزان آمادگی تیمهای اورژانس در پوشش شرایط حیاتی و موارد تهدیدکننده زندگی است.
وی در خصوص انتقال و اعزام شهدا و نجات یافتگان جنگ رمضان افزود:در این بازه زمانی ۴۵ مورد انتقال و اعزام شهدا و مجروحان جنگ رمضان توسط واحدهای اورژانس پیشبیمارستانی انجام شده است .
صفری از خدمات ویژه اورژانس در برنامهها و مراسم عمومی نیز یاد کرد و گفت: اورژانس شرق هرمزگان در برنامهها و تجمعات عمومی نیز حضور فعال داشته است که در مراسم تشییع شهدای مدرسه شجره طیبه مجموعاً ۱۰۸ مورد خدمات درمانی و پوشش امدادی ارائه شده است.
رئیس دانشکده علوم پزشکی شرق هرمزگان ضمن قدر دانی از تلاش شبانه روزی نیروهای عملیاتی با تأکید بر آمادگی کامل اورژانس عنوان کرد: عملکرد اورژانس پیشبیمارستانی در این دوره نشان میدهد که همکاران ما با حداکثر توان و آمادگی، پاسخگوی نیازهای درمانی مردم منطقه حتی در شرایط پرحجم و مناسبتهای خاص بودهاند که اولویت ما همیشه نجات جان بیماران و تسریع در ارائه خدمات حیاتی است.
