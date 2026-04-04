۱۵ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۱۲

واکسیناسیون بیش از ۱۳ هزار کودک در شرق هرمزگان

بندرعباس- رییس دانشکده علوم پزشکی شرق هرمزگان از واکسیناسیون بیش از ۱۳ هزار کودک در شرق هرمزگان از ایام «جنگ رمضان» خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا صفری رئیس دانشکده علوم پزشکی شرق هرمزگان در این خصوص اظهار داشت : از ابتدای جنگ رمضان تا کنون واکسیناسیون برای ۱۳ هزار و ۸۴۳ کودک در مناطق مختلف شرق هرمزگان انجام شده است.

وی با اشاره به استمرار خدمات شبکه های بهداشت و درمان در شرایط جنگ رمضان گفت: زندگی جاری است و خدمت هم ادامه دارد و تلاش بی‌وقفه تیم‌های سلامت، نشان از تعهد عمیق آنان به حفظ سلامت نسل آینده دارد.

صفری ضمن قدردانی از کارکنان و گروه‌های فعال در برنامه واکسیناسیون، عنوان کرد: این موفقیت حاصل همکاری مردم، مراکز بهداشتی روستایی و شهری، و همراهی مسئولان محلی بوده است.

رئیس دانشکده شرق هرمزگان گفت افزود: تداوم برنامه‌های پیشگیرانه از جمله واکسیناسیون کودکان، از اولویت‌های اصلی دانشکده علوم پزشکی شرق هرمزگان است که با هدف ارتقای کیفیت زندگی مردم منطقه با جدیت دنبال می‌شود.

کد مطلب 6791032

