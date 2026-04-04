واکسیناسیون بیش از ۱۳ هزار کودک در شرق هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا صفری رئیس دانشکده علوم پزشکی شرق هرمزگان در این خصوص اظهار داشت : از ابتدای جنگ رمضان تا کنون واکسیناسیون برای ۱۳ هزار و ۸۴۳ کودک در مناطق مختلف شرق هرمزگان انجام شده است.

وی با اشاره به استمرار خدمات شبکه های بهداشت و درمان در شرایط جنگ رمضان گفت: زندگی جاری است و خدمت هم ادامه دارد و تلاش بی‌وقفه تیم‌های سلامت، نشان از تعهد عمیق آنان به حفظ سلامت نسل آینده دارد.

صفری ضمن قدردانی از کارکنان و گروه‌های فعال در برنامه واکسیناسیون، عنوان کرد: این موفقیت حاصل همکاری مردم، مراکز بهداشتی روستایی و شهری، و همراهی مسئولان محلی بوده است.

رئیس دانشکده شرق هرمزگان گفت افزود: تداوم برنامه‌های پیشگیرانه از جمله واکسیناسیون کودکان، از اولویت‌های اصلی دانشکده علوم پزشکی شرق هرمزگان است که با هدف ارتقای کیفیت زندگی مردم منطقه با جدیت دنبال می‌شود.