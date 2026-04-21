آقایی: پیروزی جبهه حق در گرو صبر و تبعیت از رهبری است

به گزارش خبرنگار مهر، جان احمد آقایی شامگاه سه شنبه در اجتماع مردم آستانه اشرفیه با بیان اینکه قدردانی از نعمتها در معارف اهلبیت(ع) جایگاه ویژهای دارد، اظهار کرد: حضرت جواد(ع) ناسپاسی نسبت به نعمتهای مردم را مانع آمرزش الهی معرفی کردهاند.
رئیس کل بازرسی استان گیلان با اشاره به اینکه شکرگزاری موجب افزونی نعمت میشود، افزود: شکر مردم و شکر خدا در یک مسیر قرار دارد و بیتوجهی به آن آثار منفی به همراه دارد.
وی با قدردانی از حضور پرشور مردم در چندین شب متوالی مراسم، گفت:همت بلند و اراده استوار مردم نجیب منطقه دین و دانش شایسته تقدیر است.
آقایی حضور مردم در صحنه را موجب قوت قلب رزمندگان و خانوادههای آنان دانست و ادامه داد: مردم این خطه همواره در مسیر دفاع از ارزشها پیشگام بودهاند.
وی تصریح کرد:جریانهای مخالف با بهرهگیری از همه ظرفیتهای خود در برابر مسیر الهامگرفته از ارزشهای دینی صفآرایی کردهاند.
رئیس کل بازرسی استان گیلان با اشاره به مباحث اعتقادی مطرحشده گفت:این وضعیت ضرورت هوشیاری، انسجام و پایبندی بیشتر جامعه به اصول الهی را یادآور میشود.
وی با بیان اینکه این تقابل ریشه در تفاوت بنیادین دو نگاه دارد افزود: استمرار این مسیر با همراهی مردم و پایبندی به اصول الهی است که تنها با صبر و تبعیت از رهبری میتوان از آن عبور کرد.
آقایی با بیان اینکه پذیرش ولایت خدا و هدایت مؤمنین انسان را در زمره بندگان صالح و حزبالله قرار میدهد،گفت : حزبالله هرگز حاکمیت طاغوت را نمیپذیرد و در برابر آن ایستادگی میکند.
وی افزود :شرط اصلی حرکت در این مسیر، صبر است و خداوند در آیات متعدد پیامبران را به صبر توصیه کرده و ملت نیز با صبر وعده الهی را محقق خواهد کرد.
رئیس کل بازرسی استان گیلان با اشاره به موفقیتهای بهدستآمده در حوزههای مختلف گفت : احقاق حقوق فراموششده تنگه هرمز نمونهای از این دستاوردهاست و اهمیت راهبردی آن بر کسی پوشیده نیست.
وی تصریح کرد: این آبراهه حیاتی میان ایران و عمان قرار دارد و بیش از ۳۰ درصد نفت جهان از آن عبور میکند و حاکمیت آن سابقهای بیش از شش هزار سال دارد.
آقایی با بیان اینکه تنگه هرمز با تجهیزات مدرن به برگ برنده کشور تبدیل شده است، گفت : تهدیدات موجود با تدبیر به فرصت و قدرت تبدیل شدهاند و این روند باید ادامه یابد.
وی افزود: اگر تمام عالم در برابر جبهه حق صفآرایی کنند، وعده الهی بر پیروزی حق است و ملت ایران به امدادهای الهی مجهز است.
