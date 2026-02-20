

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید کاظم نورمفیدی، در خطبه‌های این هفته نماز جمعه گرگان با توصیه همگان به تقوای الهی و بهره‌گیری از برکات ماه مبارک رمضان، به تبیین فرازهایی از خطبه متقین امیرالمؤمنین(ع) پرداخت و اظهار کرد: امیرالمؤمنین(ع) در توصیف پرهیزگاران می‌فرماید آنان اعمال صالح انجام می‌دهند، اما همواره بیم آن دارند که مبادا اعمالشان مورد قبول درگاه الهی واقع نشود.

وی افزود: مؤمن واقعی با وجود انجام کارهای نیک، از عدم قبولی آن در پیشگاه خداوند هراس دارد؛ شب را با شکرگزاری به پایان می‌برد و صبح را با ذکر و یاد الهی آغاز می‌کند، چراکه زندگی انسان سراسر بر سر سفره نعمت خداوند است.

امام جمعه گرگان ادامه داد: انسان متقی هنگام خواب بیمناک است، زیرا خواب جلوه‌ای از مرگ است و نمی‌داند آیا بار دیگر بیدار خواهد شد یا خیر؛ اما وقتی صبح از خواب برمی‌خیزد، شادمان است که خداوند فرصتی دوباره برای جبران و بندگی به وی عطا کرده است.

وی با اشاره به روایتی از پیامبر اکرم(ص) گفت: سه گروه از وسوسه‌های شیطان در امان هستند؛ کسانی که همواره به یاد خدا هستند، آنان که از خشیت الهی اشک می‌ریزند و کسانی که در سحرگاهان استغفار می‌کنند.

نورمفیدی با تأکید بر اهمیت شکر نعمت‌های الهی بیان کرد: اگر جامعه‌ای قدردان نعمت‌های الهی باشد، از بسیاری از گرفتاری‌ها و بلاها در امان خواهد ماند.

وی در بخش دیگری از خطبه‌ها به سفر اخیر رئیس‌جمهور به استان گلستان اشاره کرد و گفت: در این سفر مصوبات مهمی برای توسعه استان به تصویب رسید که از جمله آن تخصیص حدود ۲۳ هزار میلیارد تومان برای طرح‌های عمرانی و همچنین اعتبارات قابل توجهی برای سرمایه‌گذاری در استان است.

امام جمعه گرگان افزود: علاوه بر این، حدود ۴۵۰ میلیون دلار ارز برای پروژه‌هایی که به دلیل نیاز ارزی متوقف شده بودند، مصوب شد که می‌تواند در تسریع اجرای طرح‌های زیرساختی و اقتصادی استان نقش مؤثری ایفا کند.

وی افزود: امید است آثار این مصوبات در زندگی مردم ملموس باشد و زمینه پیشرفت و رونق اقتصادی استان را فراهم سازد.

مذاکرات و تحرکات آمریکا در منطقه

نورمفیدی با اشاره به مذاکرات میان ایران و آمریکا اظهار کرد: تیم مذاکره‌کننده کشورمان متشکل از کارشناسان مجرب سیاسی و اقتصادی است و با قوت در میدان حاضر شده است، اما طرف مقابل تلاش دارد با اقداماتی، ایران را در موضع ضعف قرار دهد.

وی ورود ناوهای جنگی آمریکا به منطقه، اعمال تعرفه‌های ۲۵ درصدی علیه شرکای تجاری ایران و فضاسازی رسانه‌ای را از جمله این اقدامات دانست و گفت: هدف از این اقدامات، ترساندن ایران و تحمیل خواسته‌ها در فضای فشار است.

امام جمعه گرگان تأکید کرد: در مقابل این تحرکات، جمهوری اسلامی ایران با برگزاری رزمایش هوشمند در تنگه هرمز اقتدار خود را به نمایش گذاشت. در جریان این رزمایش، کنترل تنگه هرمز به‌صورت موقت اعمال شد و ده‌ها کشتی در مسیر تردد متوقف شدند که پیام روشنی از توانمندی دفاعی کشور بود.

وی افزود: فرماندهان نظامی اعلام کردند آنچه در رزمایش‌ها به نمایش درآمده، تنها بخشی از توان دفاعی کشور است و در صورت هرگونه اقدام خصمانه، پاسخ قاطع و دندان‌شکن داده خواهد شد.

نورمفیدی با اشاره به همراهی برخی کشورهای شرقی با ایران در رزمایش‌های مشترک خاطرنشان کرد: این همکاری‌ها نشان می‌دهد معادلات منطقه‌ای تغییر کرده و ایران در عرصه بین‌المللی تنها نیست.

هشدار درباره جنگ رسانه‌ای

امام جمعه گرگان با انتقاد از برخی شبکه‌های رسانه‌ای خارجی گفت: این رسانه‌ها با انتشار اخبار نادرست و القای ترس در جامعه، درصدد تضعیف روحیه مردم هستند، در حالی که خیرخواه ملت ایران نیستند.

وی تأکید کرد: مردم ایران باید هوشیار باشند و تحت تأثیر تبلیغات دروغین قرار نگیرند؛ چراکه عزت و منافع کشور در گرو وحدت و اعتماد ملی است.

نورمفیدی اظهار کرد: همه مسئولان از رهبر معظم انقلاب تا مدیران اجرایی، دغدغه عزت و منافع ملت را دارند و امیدواریم آنچه به نفع کشور و مردم است در این مسیر محقق شود.