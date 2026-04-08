آقایی: ۳۸ روز حضور مردمی در صحنه؛ وحدت ملی سرمایه راهبردی ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، جان احمد آقایی صبح چهارشنبه با حضور در دفتر خبرگزاری مهر گیلان، به تشریح اقدامات نظارتی این نهاد در جنگ اخیر پرداخت و با اشاره به اقدامات سازمان بازرسی در ایام جنگ، اظهار کرد: از زمانی که دشمن حملات خود را علیه کشورمان آغاز کرد و رهبر عزیزمان به شهادت رسید، دولت هفت روز تعطیلی و ۴۰ روز عزای عمومی اعلام کرد. در همان ساعات ابتدایی، ما در دفتر سازمان بازرسی جلسه فوری برگزار کردیم و هفت گروه عملیاتی تشکیل دادیم.

وی افزود: در این ۳۸ روز، هیچ تعطیلی برای همکاران ما وجود نداشت و تمامی بازرسان ما در میدان بودند. ما در حوزه کالاهای ضروری و مایحتاج عمومی مردم، نظارت بر فروشگاه‌ها، نظارت بر انبارهای ذخیره‌سازی، نظارت بر کشتارگاه‌های مرغ و نظارت بر قیمت‌ها و داروخانه‌ها و بیمارستان‌ها را در دستور کار قرار دادیم.

آقایی با بیان اینکه سازمان بازرسی در حوزه معیشت مردم، بسیار سریع عمل کرده است، تصریح کرد: در شرایط جنگی و بحرانی در کشور، بازرسان ما با جان و دل در میدان بودند.

۲۵۰ بازدید میدانی و ۱۴۲ نامه هشدار

بازرس کل گیلان با اشاره به آمار دقیق اقدامات نظارتی، گفت: ما در این ۳۸ روز، ۲۵۰ بازدید میدانی از انبارها، داروخانه‌ها، بیمارستان‌ها، فروشگاه‌ها، میادین میوه و تره بار، غله‌فروشی‌ها و نانوایی‌ها انجام داده‌ایم.

وی افزود: همچنین ۱۴۲ نامه هشدار به دستگاه‌های مختلف اجرایی ارسال شده است. این هشدارها در راستای دفاع از حقوق شهروندی و حقوق عامه صادر شده است.

آقایی با اشاره به برگزاری ۱۲ جلسه شورای دستگاه های نظارتی استان در سال گذشته، تصریح کرد: سه جلسه از این جلسات مربوط به ایام جنگ بود. همچنین سه نوبت مصاحبه صدا و سیما در جهت اطلاع‌رسانی درباره کالاهای ضروری، مایحتاج عمومی و نیازهای درمانی مردم انجام شد.

نظارت بر قیمت مرغ و نانوایی‌ها

بازرس کل گیلان با اشاره به جزئیات نظارت بر بازار، اظهار کرد: در بحث قیمت مرغ، زمانی که قیمت به بیش از ۳۰۰ هزار تومان رسیده بود، با ورود سازمان بازرسی، قیمت به ۲۷۰ هزار تومان کاهش یافت. بعد از آن دوباره تلاش شد قیمت به ۲۹۰ هزار تومان برود که با مکاتبات و هشدارهای ما، از افزایش بیشتر قیمت جلوگیری شد.

وی درباره تخلفات نانوایی‌ها، گفت: برخی نانوایی‌ها نایلون نان را با قیمت ۱۰ و ۱۵ هزار تومان به مردم می‌فروختند و یا با بهانه ریختن کنجد، مبلغ ۱۰۰ هزار تومان اضافه دریافت می‌کردند و این امر متأسفانه به دلیل عدم نظارت دستگاه های مربوطه اتفاق افتاده بود که با ورود بازرسی گیلان مشکل مرتفع شد.

آقایی با اشاره به نظارت بر بازار میوه، تصریح کرد: در بحث قیمت پرتقال، سیب و سایر میوه‌ها، خود من شخصاً به همراه برخی از مدیران تلاشگر پای کار آمدیم.

محکومیت جنایت جنگی دشمن

بازرس کل گیلان در بخش دیگری از این گفت‌وگو، حملات اخیر دشمن را مصداق بارز جنایت جنگی دانست و با استناد به قواعد حقوق بین‌الملل اظهار کرد: رژیم صهیونیستی با نقض قاعده تمایز، ۱۵ استاد دانشگاه، ۶۰ معلم و بیش از ۳۰۰ دانش‌آموز را به شهادت رسانده است.

وی با اشاره به ابعاد حقوقی این تجاوز، گفت: بر اساس ماده ۲ منشور ملل متحد، هرگونه تعرض به اراضی کشورها نقض حاکمیت محسوب می‌شود. همچنین رژیم صهیونیستی قاعده ممنوعیت توسل به زور را نقض کرده است؛ چراکه نه حمله‌ای از سوی ایران صورت گرفته و نه حمله قریب‌الوقوعی وجود داشته است.

آقایی با تأکید بر دفاع مشروع ایران بر اساس ماده ۵۱ منشور ملل متحد تصریح کرد: ما به هیچ کشوری حمله نکرده‌ایم و تنها از خود دفاع می‌کنیم. تجاوز دشمن نقض حاکمیت کشورمان محسوب می‌شود و ما حق داریم از خود دفاع کنیم.

مدیریت تنگه هرمز؛ نه بستن

بازرس کل گیلان در پاسخ به سؤالی درباره تنگه هرمز، گفت: ما تنگه هرمز را نبسته‌ایم، بلکه آن را مدیریت می‌کنیم. تأمین امنیت کشتی‌های تجاری در این آبراه حیاتی که یک پنجم انرژی جهان از آن عبور می‌کند، بر عهده ماست.

وی افزود: ما از دیرباز، هزاران سال است که بر این تنگه حاکمیت داریم و امنیت آن را تأمین می‌کنیم. دریافت هزینه نظارت از کشتی‌های تجاری که از این مسیر عبور می‌کنند، حقی قانونی برای ایران محسوب می‌شود. کشورهای دوست این هزینه را پرداخت می‌کنند، اما کشورهای متخاصم حق عبور ندارند.

حضور ۳۸ شبه مردم در میدان

بازرس کل گیلان با اشاره به حضور حماسی مردم در میادین و خیابان‌ها، اظهار کرد: امروزه شاهد هستیم که ۳۸ شب متوالی، مردم در خیابان‌ها و میادین حضور دارند و خونخواهی می‌کنند. از کودک و زن باردار تا پیرمرد، همه پای کار ایستاده‌اند.

وی افزود: مردم به نیروهای مسلح می‌گویند که حامی و پشتیبان شما هستیم و شما بجنگید، ما از شما دفاع می‌کنیم. این حضور مردمی، نشان‌دهنده این حقیقت است که حاکمیت و نظام از مردم جدا نیست و این همان عنصر مردمی است که رهبران انقلاب همواره بر آن تأکید داشته‌اند.

آقایی با بیان اینکه برخی از مردم ممکن است به خاطر ناترازی‌ها و ناکارآمدی برخی مدیران، ناراضی باشند، تصریح کرد: اما مردم ایران سرزمین خود را دوست دارند و سرزمین خود را به دست اجنبی نمی‌دهند و میدان را خالی نمی‌کنند.

وی در پایان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی به ویژه شهدای جنگ اخیر و امام شهدا، خاطرنشان کرد: مردم تا زمان نابودی و نیستی دشمن در میدان خواهند ماند. دعاهای مردم پشت و پناه رزمندگان است و این حضور، قوت قلبی برای سربازان وطن است که ۳۸ روز است کفش از پا درنیاورده‌اند و برخی پاهایشان زخمی شده، اما برای دفاع از وطن جانفشانی می‌کنند.