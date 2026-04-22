  استانها
  کهگیلویه و بویراحمد
۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۱۳

رفع تصرف بلوار مادوان یاسوج پس از سال‌ها توقف؛ ترافیک منطقه روان شد

یاسوج-معاون دادستان عمومی و انقلاب یاسوج از بازگشایی کامل بلوار مادوان خبر داد و این اقدام را راهی برای کاهش چشمگیر بار ترافیکی در منطقه عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حامد رهبر تاکید کرد: مشکل ترافیکی خیابان مادوان سال‌ها به دلیل اختلاف حقوقی میان شهرداری و سازمان بهزیستی بر سر نحوه آزادسازی معبر، به حال خود رها شده بود و شهروندان منطقه متحمل سختی فراوانی می‌شدند.

وی افزود: با توجه به شکایات متعدد مردمی و گزارش‌های ترافیکی، پرونده در معاونت حقوق عامه دادسرا بررسی شد و پس از تشکیل جلسات کارشناسی با حضور مدیران کل دو دستگاه، با میانجی‌گری دادسرا و تأکید بر اولویت منافع عمومی، طرفین به توافق رسیدند.

معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان تصریح کرد: بر اساس توافق، ضمن حفظ حقوق قانونی سازمان بهزیستی در بخش‌های جانبی، مسیر اصلی معبر آزاد شد و شهرداری ظرف مدت کوتاهی عملیات عمرانی و آسفالت را تکمیل خواهد کرد.

وی اضافه کرد: بازگشایی این خیابان موجب کاهش قابل توجه بار ترافیکی محورهای اطراف شده است.

رهبر ادامه داد: دستگاه قضایی در موضوع حقوق عامه با هیچ‌کس تعارف ندارد و هرگاه اختلافات اداری به ضرر مردم باشد، دادستانی ورود کرده و اجازه نمی‌دهد رفاه شهروندان قربانی بروکراسی شود.

کد مطلب 6807811

