حمل و نقل کالاهای اساسی در بوشهر ۱۸۵ درصد افزایش یافت

فرزاد رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در دوران جنگ تحمیلی سوم مشکلی در زمینه حمل و نقل ایجاد نشده است اظهار کرد: ۶۳ هزارتن کالای اساسی در استان جا به جا شده است که ۱۸۵ درصد از نظر وزن و ۱۶۰ درصد از نظر تعداد سفرها افزایش دارد.

وی با اشاره به فعالیت هشت هزار و ۷۰۰ وسیله نقلیه در زمینه حمل و جابجایی کالاهای اساسی خاطرنشان کرد: مهمترین کالاهای اساسی جا به جا شده در استان، شامل برنج، روغن و حبوبات بوده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان بوشهر از اجرای ۳۰ هزار میلیارد ریال طرح‌های عملیاتی در سطح استان بیان کرد: در پی خسارت های وارد شده بر اثر سیل اخیر اقدامات لازم برای رفع مشکلات در سریع ترین زمان انجام شد.

وی با اشاره به اجرای روکش۳۶۰ کیلومتر از محورهای مواصلاتی استان بوشهر تصریح کرد: با توجه به قانون ته لنجی‌ها و محورهای پر تردد، بهسازی و تعریض محورهای دلوار به محمد عامری انجام شده است.