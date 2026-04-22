۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۲۹

سامانه بارشی گسترده در راه کشور

سامانه بارشی گسترده در راه کشور

سازمان هواشناسی از فعالیت سامانه بارشی از امروز تا یکشنبه در بخش‌های وسیعی از کشور خبر داد؛ سامانه‌ای که با بارش، رعدوبرق، تگرگ و وزش باد همراه خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سازمان هواشناسی، یک سامانه بارشی جدید از امروز چهارشنبه ۲ اردیبهشت تا یکشنبه ۶ اردیبهشت در مناطق مختلف کشور فعال خواهد بود و به‌صورت مرحله‌ای بخش‌های گسترده‌ای از شمال، جنوب، غرب و مرکز ایران را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

بر اساس اعلام این سازمان، فعالیت این سامانه با پدیده‌هایی مانند بارش باران، رعدوبرق، احتمال تگرگ در مناطق مستعد، وزش باد نسبتاً شدید و در برخی نقاط همراه با گردوخاک پیش‌بینی شده است؛ شرایطی که در سال‌های گذشته در برخی مناطق موجب خسارت‌های محلی و منطقه‌ای شده است.

بررسی روند زمانی فعالیت سامانه نشان می‌دهد در روزهای ابتدایی، بارش‌ها بیشتر در نوار شمالی کشور متمرکز خواهد بود، اما به‌تدریج دامنه آن به استان‌های جنوبی و شرقی گسترش یافته و سپس مناطق غربی و مرکزی را نیز در بر می‌گیرد؛ موضوعی که از گستردگی این ناپایداری جوی حکایت دارد.

بر پایه پیش‌بینی‌ها، اوج فعالیت این سامانه در روزهای شنبه و یکشنبه هفته آینده خواهد بود؛ زمانی که بسیاری از استان‌های غربی و شمال‌غربی و همچنین بخش‌هایی از مرکز و شرق کشور به‌طور همزمان شاهد بارش خواهند بود. این وضعیت می‌تواند احتمال بروز اختلال در ترددهای جاده‌ای، افزایش حوادث رانندگی و فشار بر زیرساخت‌های شهری را افزایش دهد.

سازمان هواشناسی همچنین نسبت به پیامدهایی مانند بالا آمدن سطح آب رودخانه‌ها، آب‌گرفتگی معابر، لغزندگی جاده‌ها، وقوع صاعقه، خسارت به سازه‌های موقت و احتمال ریزش سنگ در مناطق کوهستانی هشدار داده است.

در این شرایط، رعایت توصیه‌هایی مانند پرهیز از توقف در حاشیه رودخانه‌ها، احتیاط در سفرهای برون‌شهری، رعایت سرعت مطمئنه و آمادگی دستگاه‌های امدادی می‌تواند در کاهش خسارات احتمالی نقش مؤثری داشته باشد.

محمدحسین سیف اللهی مقدم

