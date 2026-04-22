سامانه بارشی گسترده در راه کشور

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سازمان هواشناسی، یک سامانه بارشی جدید از امروز چهارشنبه ۲ اردیبهشت تا یکشنبه ۶ اردیبهشت در مناطق مختلف کشور فعال خواهد بود و بهصورت مرحلهای بخشهای گستردهای از شمال، جنوب، غرب و مرکز ایران را تحت تأثیر قرار میدهد.
بر اساس اعلام این سازمان، فعالیت این سامانه با پدیدههایی مانند بارش باران، رعدوبرق، احتمال تگرگ در مناطق مستعد، وزش باد نسبتاً شدید و در برخی نقاط همراه با گردوخاک پیشبینی شده است؛ شرایطی که در سالهای گذشته در برخی مناطق موجب خسارتهای محلی و منطقهای شده است.
بررسی روند زمانی فعالیت سامانه نشان میدهد در روزهای ابتدایی، بارشها بیشتر در نوار شمالی کشور متمرکز خواهد بود، اما بهتدریج دامنه آن به استانهای جنوبی و شرقی گسترش یافته و سپس مناطق غربی و مرکزی را نیز در بر میگیرد؛ موضوعی که از گستردگی این ناپایداری جوی حکایت دارد.
بر پایه پیشبینیها، اوج فعالیت این سامانه در روزهای شنبه و یکشنبه هفته آینده خواهد بود؛ زمانی که بسیاری از استانهای غربی و شمالغربی و همچنین بخشهایی از مرکز و شرق کشور بهطور همزمان شاهد بارش خواهند بود. این وضعیت میتواند احتمال بروز اختلال در ترددهای جادهای، افزایش حوادث رانندگی و فشار بر زیرساختهای شهری را افزایش دهد.
سازمان هواشناسی همچنین نسبت به پیامدهایی مانند بالا آمدن سطح آب رودخانهها، آبگرفتگی معابر، لغزندگی جادهها، وقوع صاعقه، خسارت به سازههای موقت و احتمال ریزش سنگ در مناطق کوهستانی هشدار داده است.
در این شرایط، رعایت توصیههایی مانند پرهیز از توقف در حاشیه رودخانهها، احتیاط در سفرهای برونشهری، رعایت سرعت مطمئنه و آمادگی دستگاههای امدادی میتواند در کاهش خسارات احتمالی نقش مؤثری داشته باشد.
