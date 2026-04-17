هشدار زرد هواشناسی؛ باران و باد شدید از یکشنبه در راه تهران

حمیدرضا خورشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر از فعالیت دو سامانه ناپایدار جوی از روز یکشنبه ۳۰ فروردین تا پنجشنبه ۳ اردیبهشت خبر داد و نسبت به مخاطرات ناشی از آن هشدار داد.

وی ادامه سامانه اول از ظهر یکشنبه تا پنجشنبه فعال است. بر این اساس، در نیمه شمالی استان تهران در بعضی ساعات وزش باد نسبتاً شدید تا شدید پیش‌بینی می‌شود.

خورشیدی اظهار داشت: همچنین در نیمه جنوبی و مناطق مرکزی در بعضی ساعات وزش باد شدید و گاهی خیلی شدید همراه با احتمال گرد و خاک رخ می‌دهد، مناطق غربی و نیمه جنوبی استان و همچنین ارتفاعات، بیشترین تأثیر را از این سامانه خواهند پذیرفت.

مدیرکل هواشناسی استان تهران ادامه داد: این وضعیت جوی می‌تواند منجر به سقوط برخی اجسام از ارتفاع و خسارت به سازه‌های موقت مانند داربست‌ها، تابلوهای تبلیغاتی و تجهیزات موجود شود. در نقاط مرتفع مانند برج‌ها و دکل‌ها، احتمال گسترش گرد و خاک از استان‌های همجوار و کاهش کیفیت هوا و کاهش شعاع دید وجود دارد. به ویژه در مناطق جنوبی و غربی استان، امکان رخداد توفان گرد و خاک به ویژه در نوار جنوبی و جنوب غربی استان پیش‌بینی می‌شود.

خورشیدی در خصوص سامانه دوم گفت: این سامانه از بعدازظهر یکشنبه ۳۰ فروردین تا چهارشنبه ۲ اردیبهشت به صورت ناپیوسته فعال است. در این مدت، در بعضی ساعات بارش باران و مه رقیق، گاهی همراه با رگبار و رعد و برق پیش‌بینی می‌شود. در ارتفاعات نیز در بعضی ساعات بارش باران، گاهی بارش برف و رخداد مه با احتمال رگبار و رعد و برق و در ارتفاعات بالادست و قله‌ها، مه‌آلودگی، در بعضی ساعات بارش برف و کولاک و احتمال بارش تگرگ دور از انتظار نیست.

وی افزود: روز یکشنبه، نیمه غربی و شمالی استان به ویژه دامنه و ارتفاعات شمال غرب استان تهران تحت تأثیر این سامانه است. همچنین از دوشنبه ۳۱ فروردین تا چهارشنبه ۲ اردیبهشت، همه مناطق استان تهران به ویژه نیمه شمالی و غربی درگیر این سامانه خواهند بود.

به گفته خورشیدی، لغزندگی خیابان‌ها و جاده‌ها به ویژه در مسیرهای کوهستانی و گردنه‌ها، گاهی مه و کاهش شعاع دید، امکان آبگرفتگی موقت برخی معابر و جاری شدن روان آب، بالا آمدن موقت سطح آب رودخانه‌ها، احتمال سیلابی شدن مسیل‌ها، احتمال رخداد صاعقه و بارش تگرگ، خطر سقوط سنگ و رانش زمین در نواحی کوهستانی و احتمال خسارت به محصولات و امکانات کشاورزی از آثار این سامانه است. همچنین از سه‌شنبه تا صبح پنجشنبه کاهش نسبی دما به ویژه در مناطق شمالی و یخبندان شبانه سطح زمین در ارتفاعات مورد انتظار است.

مدیرکل هواشناسی استان تهران توصیه کرد: شهروندان در سفرها به ویژه در نواحی کوهستانی احتیاط کرده و از تردد یا اتراق در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند.

وی در ادامه توصیه ها بیان داشت: عشایر از جابجایی یا چرای دام در نواحی کوهستانی پرهیز کرده و طبیعت‌گردان با احتیاط کامل عمل کرده و ترجیحاً از کوهنوردی و صعود به قله‌ها اجتناب ورزند. همچنین به بهره‌برداران عرصه‌های منابع طبیعی توصیه می‌شود به دلیل خطر صاعقه و تگرگ از فعالیت خودداری کنند.

خورشیدی بر لزوم پاک‌سازی دهانه پل‌ها و لایروبی کانال‌ها و آب‌روها تأکید کرد و از کشاورزان خواست از محصولات و امکانات کشاورزی خود محافظت کنند.

مدیرکل هواشناسی استان تهران اضافه کرد: انجام امور عمرانی با احتیاط کامل صورت گیرد و راهداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی و امدادی در حالت آمادگی کامل قرار گیرند، شهروندان در عبور و مرور جاده‌ای احتیاط کرده و از استحکام سازه‌های موقت و سست مانند داربست‌ها و تابلوهای تبلیغاتی اطمینان حاصل کنند، استقرار در تاسیسات و مکان‌های مرتفع مانند برج‌ها، دکل‌ها و داربست‌ها توصیه نمی‌شود و باید از پرواز گلایدر، هواپیماهای سبک و بالگرد اجتناب کرد.

وی در پایان تاکید کرد:همچنین از تردد و توقف کنار درختان و سازه‌های ناتمام خودداری کرده و نسبت به مستحکم‌سازی پوشش گلخانه‌ها اقدام شود. در نواحی کوهستانی احتیاط کامل لازم است و از صعود به قله‌ها پرهیز شود.