به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورلد آف ریل، در حالی که همین چند روز پیش، رسانه‌های اسپانیایی گزارش دادند که از وودی آلن و تیمش خبری نیست و سرمایه‌گذاران فیلم بعدی او که داستانش در اسپانیا می‌گذرد، برای دریافت هرگونه تأییدی در مورد وضعیت پروژه یا حتی ارتباط اولیه با بخش تولید، با مشکل مواجه هستند، حالا خبر رسیده که تکلیف اسپانیایی ها روشن شده است.

آلن با تهیه‌کنندگان در تماس است و ظاهراً به آنها گفته که فیلمبرداری قرار است از ۵ اکتبر در مادرید آغاز شود.

این پروژه هنوز عنوان رسمی و بازیگران تأیید شده‌ای ندارد، اگرچه عنوان کاری قبلی WASP26 (پروژه بهاری وودی آلن ۲۰۲۶) بود و حالا احتمالا باید به جای بهار ، پاییز وارد عنوان کاری آن شود.

آلن ۱۴ میلیون یورو بودجه از شهر مادرید دریافت کرده با این شرط که فیلم در آنجا فیلمبرداری شود و عنوان فیلم دربردارنده «مادرید» باشد. با توجه به اینکه تولید اکنون به پاییز موکول شده، هنوز مشخص نیست که شرایط اولیه چقدر دقیق رعایت خواهد شد.

در مورد انتخاب بازیگران هم حدس و گمان هایی وجود دارد، از جمله اینکه آیا طرفداران قدیمی وودی آلن مانند پنه‌لوپه کروز و خاویر باردم ممکن است در این فیلم حضور داشته باشند یا خیر؟ حضور آنها به یقین موجب افزایش اعتبار پروژه خواهد شد.