اسکارلت جوهانسون بار دیگر از وودی آلن دفاع کرد؛ باورش دارم!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورلد آف ریل، اسکارلت جوهانسون از سرشناسترین چهرههای سینمای جهان، بار دیگر به صراحت از وودی آلن، کارگردانی که با او در سه فیلم «امتیاز نهایی»، «اسکوپ» و «ویکی کریستینا بارسلونا» همکاری داشته، دفاع کرد.
نزدیک به ۳۰ سال، آلن با یک اتهام سوءاستفاده جنسی مواجه بوده و جنبش #میتو در سال ۲۰۱۷ هم موجب شد تا پرونده بسته شده دوباره مطرح شود. در نتیجه همه اینها، بین آلن و هالیوود تا حد زیادی فاصله ایجاد شد و این کارگردان برای تأمین بودجه در آمریکا با مشکل مواجه شد.
جوهانسون در مصاحبه جدیدی که با تلگراف انجام داده، اظهار کرد به سادگی این ادعاها را باور نمیکند و همچنان از آلن حمایت میکند. او در توضیح خود گفت: هرگز نمیدانید که اثر دومینو به طور دقیق چیست. اما مادرم همیشه مرا تشویق میکرد که خودم باشم و ببینم داشتن صداقت چقدر مهم است و مهم است از آنچه به آن اعتقاد داری دفاع کنی.
وی در ادامه گفت: در عین حال، فکر میکنم دانستن اینکه چه زمانی نوبت تو نیست هم مهم است. بعضی وقتها باید خودت را ساکت کنی. فقط وقت مناسب تو نیست و این چیزی است که من با بالا رفتن سنم بیشتر درک کردهام.
وقتی از جوهانسون بیشتر در این مورد سوال شد، او اعتراف کرد که مطمئن نیست که آیا ایستادن در کنار آلن به قیمت از دست دادن فرصتهای حرفهایاش تمام شده یا بر ارتباطات شخصیاش تأثیر گذاشته است. او پیش از این در مصاحبهای در سال ۲۰۱۹ نیز از دوستی نزدیک خود با این فیلمساز دفاع کرده و گفته بود: من عاشق وودی هستم. او را باور دارم و هر زمان که بتوانم با او کار خواهم کرد، هر وقت فرصتی دست دهد وودی را میبینم و در این مورد با او صحبتهای زیادی داشتهام. من با او خیلی رک بودهام و او هم با من خیلی رک است. او بر بیگناهی خود اصرار دارد و من حرف او را باور میکنم.
میافارو شریک سابق زندگی آلن سالها است این کارگردان را متهم کرده که دیلن فارو، دختر وی را وقتی او ۷ ساله بود، مورد آزار قرار داده است. هر چند این ادعا همان زمان در دادگاه رد شد اما با جنبش «میتو» میافارو و دخترش در این باره جنجال به پا کردند و ادعای خود را دوباره مطرح ساختند.
در اوج جنبش «می تو» در اواخر سال ۲۰۱۶، گرتا گرویگ از همکاری با آلن در فیلم «تقدیم به رم با عشق» ابراز پشیمانی کرد. شماری از بازیگرانی که در فیلمهای آلن بازی کرده بودند از جمله تیموتی شالامی، الیوت پیج، گریفین نیومن و دیوید کرامهولتز نیز ابراز پشیمانی کردند.
انتقاد صریح جوهانسون از آنچه رفتار خشن و بیرحمانه با آلن میداند، نشان دهنده حمایت وی از چهرهای است که او باور دارد افرادی که تمایلی به بررسی مجدد حقایق ندارند، با او ناعادلانه رفتار کردهاند. در سالهای اخیر، بازیگران دیگری نیز به دفاع از آلن برخاستهاند، از جمله شان پن، خاویر باردم، پنه لوپه کروز، دایان کیتون، مایکل کین، آنجلیکا هیوستون، الک بالدوین و جف گلدبلوم.
نظر شما