به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورلد آف ریل، چند ماه پیش، خبری منتشر شد مبنی بر اینکه شهر مادرید ۱۴ میلیون دلار بودجه برای وودی آلن در نظر گرفته تا فیلمبرداری فیلم بعدیاش را انجام دهد. برنامه فیلمبرداری برای بهار در نظر گرفته شد و توافق شد با توجه به تأمین مالی پروژه توسط شهر مادرید، آلن «مادرید» را در عنوان فیلم بگنجاند.
اکنون به نظر میرسد کار تولید فیلم به تأخیر افتاده باشد. رسانه اسپانیایی «آرتیکولو» از ارتباط نگرفتن آلن و تیمش خبر میدهد و در کل هیچ خبری به سرمایهگذاران نرسیده است. این سکوت تردیدهایی را ایجاد کرده که شاید فیلمبرداری به تعویق بیفتد یا حتی لغو شود، در حالی که بودجه تولید از پیش توسط مقامات شهر تأمین شده است.
این فیلم که هنوز عنوان تأیید شدهای ندارد، بخشی از توافقی است که با اختصاص میلیونها یورو سرمایهگذاری عمومی و با هدف ترویج گردشگری از طریق سینما انجام شده است. آلن طبق قراردادش تا سال ۲۰۲۷ فرصت دارد این فیلم را بسازد.
وودی آلن که به تازگی ۹۰ ساله شده، بودجه ۱۴ میلیون دلاری برای این فیلم را در نظر گرفت. از آنجا که طرح داستان و بازیگران مخفی نگه داشته شده، این سوال مطرح میشود که آیا اصلاً فیلمنامهای وجود دارد؟
آخرین فیلم آلن، «کوپ دو شانس» محصول ۲۰۲۳ که پنجاهمین فیلم دوران کارگردانی او نیز بود، در جشنواره فیلم ونیز به نمایش درآمد. این فیلم به زبان فرانسوی فیلمبرداری و به یکی از بهترین تلاشهای او در ۱۰ سال گذشته بدل شد و نظر منتقدان را هم جلب کرد و با امتیاز ۸۴ درصد در سایت راتن تومیتوز، به بهترین فیلم او از زمان ساخته شدن فیلم «یاسمن آبی» در سال ۲۰۱۳ بدل شد.
آلن گفته است هنوز یک فیلم عالی دیگر برای کارنامهاش دارد، اما باید در نیویورک فیلمبرداری شود. چندی پیش، او گفت این فیلم یکی از بهترین ایدههای اوست که تا به حال داشته و فقط برای تحقق آن به بودجه مناسب نیاز دارد.
