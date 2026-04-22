  1. استانها
  2. کردستان
۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۵۹

تعیین تکلیف ۱۰ پرونده در شورای واگذاری و احیای اراضی کردستان

سنندج- مدیر امور اراضی استان کردستان از بررسی و تعیین تکلیف ۱۰ پرونده در دومین جلسه شورای هیأت واگذاری و احیای اراضی این استان در سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرئوف نصری صبح چهارشنبه در دومین جلسه شورای هیأت واگذاری و احیای اراضی استان که با حضور اعضای شورا و به منظور بررسی ۱۰ پرونده برگزار شد، اظهار کرد: در این نشست، هشت پرونده مربوط به درخواست‌های کشت موقت در چارچوب آیین‌نامه‌های ماده ۶ و ۲۱ و همچنین دو پرونده ارجاعی از دیوان، در دستور کار شورا برای تصمیم‌گیری قرار گرفت.

وی ادامه داد: پس از بحث و بررسی کارشناسی و تطبیق درخواست‌ها با موازین شرعی و قانونی، تصمیمات لازم درباره پرونده‌های مطرح‌شده اتخاذ شد.

مدیر امور اراضی استان کردستان تأکید کرد: این جلسات با هدف ساماندهی، تسریع در فرآیند واگذاری و احیای اراضی و پاسخگویی به متقاضیان برگزار می‌شود.

کد مطلب 6807888

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها