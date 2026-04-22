تعیین تکلیف ۱۰ پرونده در شورای واگذاری و احیای اراضی کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرئوف نصری صبح چهارشنبه در دومین جلسه شورای هیأت واگذاری و احیای اراضی استان که با حضور اعضای شورا و به منظور بررسی ۱۰ پرونده برگزار شد، اظهار کرد: در این نشست، هشت پرونده مربوط به درخواست‌های کشت موقت در چارچوب آیین‌نامه‌های ماده ۶ و ۲۱ و همچنین دو پرونده ارجاعی از دیوان، در دستور کار شورا برای تصمیم‌گیری قرار گرفت.

وی ادامه داد: پس از بحث و بررسی کارشناسی و تطبیق درخواست‌ها با موازین شرعی و قانونی، تصمیمات لازم درباره پرونده‌های مطرح‌شده اتخاذ شد.

مدیر امور اراضی استان کردستان تأکید کرد: این جلسات با هدف ساماندهی، تسریع در فرآیند واگذاری و احیای اراضی و پاسخگویی به متقاضیان برگزار می‌شود.