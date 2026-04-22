به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم هزارجریبی در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به نقش راهبردی این استان در تأمین امنیت غذایی کشور اظهار کرد: گلستان به دلیل تنوع اقلیمی و ظرفیت بالای تولیدی، سهم قابل توجهی در تأمین محصولات اساسی کشور دارد و بهگونهای عمل میکند که حدود ۳۳ روز امنیت غذایی کشور را تأمین میکند.
وی با بیان اینکه گندم مهمترین محصول کشاورزی استان است، افزود: امسال حدود ۴۶۰ هزار هکتار از اراضی گلستان زیر کشت گندم رفته و با توجه به بارندگی مناسب و شرایط مطلوب اقلیمی، پیشبینی میشود بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن گندم در استان برداشت شود که رکوردی قابل توجه برای گلستان خواهد بود.
هزارجریبی ادامه داد: در حوزه برداشت، خوشبختانه استان گلستان از ظرفیت بالایی در زمینه کمباین برخوردار است و حتی کمباینداران استان در سایر استانها نیز فعالیت میکنند. معاینه فنی تمامی کمباینها آغاز شده و سوخت مورد نیاز آنها نیز ذخیرهسازی شده تا در زمان برداشت هیچگونه کمبودی وجود نداشته باشد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان درباره وضعیت سیبزمینی نیز گفت: امسال حدود پنج هزار و ۶۰۰ هکتار از اراضی استان به کشت سیبزمینی اختصاص یافته و پیشبینی ما تولید بیش از ۱۵۰ هزار تن سیبزمینی است. گلستان از نیمه اردیبهشت تا نیمه تیرماه یکی از منابع اصلی تأمین سیبزمینی تازه کشور خواهد بود.
وی با اشاره به موضوع صادرات سیبزمینی اظهار کرد: اولویت اصلی ما تأمین نیاز داخلی و حمایت همزمان از تولیدکننده و مصرفکننده است. در حال حاضر بخشی از صادرات برای سیبزمینیهای ذخیرهشده در انبارها و با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی آغاز شده و در صورت مازاد تولید، صادرات به کشورهای همسایه مانند افغانستان و ترکمنستان نیز ادامه خواهد یافت.
هزارجریبی در بخش دیگری از سخنان خود به ضرورت مقابله با آفات و بیماریهای گندم اشاره کرد و گفت: بارندگیهای مناسب اگرچه برای تولید نعمت بزرگی است، اما همزمان زمینه گسترش بیماریهای قارچی مانند زنگ خوشه گندم را نیز فراهم میکند. سموم مورد نیاز به اندازه کافی تأمین شده و کشاورزان باید با مشورت کارشناسان، مزارع خود را بهموقع سمپاشی کنند.
وی همچنین از آغاز کشت پنبه در استان خبر داد و افزود: امسال حدود ۲۲ تا ۲۵ هزار هکتار برای کشت پنبه برنامهریزی شده است. با اصلاح سیاستهای اقتصادی، تأمین مناسب بذر و ورود کمباینهای برداشت پنبه، شرایط برای بازگشت پنبه به جایگاه واقعی خود در گلستان فراهم شده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان درباره بیمه محصولات کشاورزی نیز گفت: امسال دولت بیمه فراگیر گندم را اجرا کرده و تمامی مزارع گندمی که در سامانه الگوی کشت ثبت شدهاند، تحت پوشش بیمه قرار گرفتهاند. این اقدام گامی مهم در حمایت از کشاورزان و کاهش خسارات احتمالی ناشی از حوادث طبیعی است.
وی با تأکید بر رعایت الگوی کشت توسط کشاورزان خاطرنشان کرد: رعایت الگوی کشت یک ضرورت قانونی و اقتصادی است و از کشاورزان میخواهیم با توجه به سیاستهای تعیینشده، بهویژه در حوزه پنبه، برنامهریزی دقیقتری داشته باشند تا هم تولید پایدارتر شود و هم بازار محصولات کشاورزی دچار نوسان نشود.
نظر شما