به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار تنگستان صبح چهارشنبه در این مراسم با اشاره به اهمیت مشارکت و همافزایی در مسیر توسعه گفت: قبل از اینکه این مرکز را از نگاه درمانی بنگریم، باید آن را نمادی از همدلی و همراهی مردم و نهادهای انقلابی بدانیم و هر پیشرفت و توسعهای در کشور زمانی رقم میخورد که این دو عنصر ارزشمند در کنار هم باشند.
وی با بیان اینکه بزرگترین دستاورد ایام اخیر در سطح ملی اتحاد و همبستگی آحاد مردم است، افزود: امروز همه در کنار مقام معظم رهبری و پشت سر مسئولان و نیروهای مسلح هستند و این انسجام مایه قدرت، پیشرفت و امنیت کشور است.
فرماندار تنگستان ضمن تقدیر از نهادهای انقلابی بهویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اظهار کرد: سپاه در همه عرصههای کشور، بهویژه در حوزههای عمرانی، سلامت و خدمات اجتماعی حضوری مؤثر دارد و مردم قدردان این تلاشها هستند.
سلیمانی تأکید کرد: مردم ما لایق بهترین خدمات هستند و بخش دلوار که همواره به استقامت، روحیه انقلابی و ضد استکباری شهره است، شایسته دریافت خدماتی درخور شأن خود میباشد.
مرکز درمانی مهر شفاء شهید رئیسعلی دلواری دلوار وابسته به موسسه خدمات درمانی بسیجیان استان بوشهر در زمینی به مساحت یکهزار مترمربع احداث و با اعتباری بالغ بر ۵۰ میلیارد ریال تجهیز شده است.
این مرکز قرار است خدمات درمانی و بهداشتی متنوعی را به اهالی بخش دلوار و مناطق پیرامونی ارائه دهد.
نظر شما